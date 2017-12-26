投資彰化 魏明谷向業界招手

2017年12月26日 04:10 中國時報 謝瓊雲 ／彰化報導 ／彰化報導

彰化縣長魏明谷25日率縣府一級局處首長、主管團隊，在縣府中庭舉辦就職3周年縣政成果報告，說明縣內重大建設、社福成果，並強調「綠能文化、智慧彰化」願景，呼籲工商業各界「投資彰化，就趁現在」！

綠能招商 引資到位

總統府資政姚嘉文、彰化縣工業會理事長郭永斌等工商界多名理事長、各大學校長，和彰化市長邱建富等民進黨籍鄉鎮市長和縣議員，昨天都到場觀禮，政商、貴客雲集，把中庭擠得水洩不通。

魏明谷表示，一年來綠能招商已超過1兆1920多億元，風能、太陽能光電發展都是全國第一；發展綠能不僅是拯救人類、減碳也能改善地球溫室效應、空汙問題。

他說，彰化縣外海海域是全國最淺，面積2300平方公里是彰化縣2.5倍大，每秒風速達到9至11公尺，擁有得天獨厚的先天優勢。綠能招商引資已經到位，接著就要進入綠能應用及產品生產，全力開發太陽能光電效能，讓縣民走路有風、頭頂有光。

重大建設 成果展現

魏明谷也針對交通建設、完善公衛、下水道工程、食安、農業發展、運動觀光、雲端智慧、校園安全、傳產等進行成果報告，包括「三橫三縱」、「三鐵三橋」進展；在老人福利除推出老人假牙補助，也配合中央推動長照2.0等。

丹麥哥本哈根基礎建設基金（CIP）台灣區計畫執行長侯奕愷（Jesper Krarup Holst）表示，9月已與縣府完成合作備忘錄簽屬，並成為全縣第一個通過環評的方案，並與學術單位簽署培育未來在地人才，希望能帶動周邊飯店、餐廳等產業成長；最後他還預祝魏明谷順利連任，雙方繼續攜手執行離岸風機維護運轉港口的開發。

(中國時報)