今年招商225家 經發局好成績

2017年12月26日 04:10 中國時報 萬于甄 ／台南報導 ／台南報導

市府經發局25日召開年度成果發表會，說明今年台南經濟發展概況，其中，經發局在各局處的合作之下，吸引225家企業至台南投資，投資額約220.77億元，創造322.13億元年產值，也增加6242個就業機會。

拓展全球市場

經發局局長殷世熙表示，今年在經發局成功號召美商昆騰、日商日新結進、富士電子、富士紡及中興電子等國際大廠，進駐台南設廠，而縣市合併後迄今則吸引1957個投資案，總投資額超過9049億元，也創造8萬6611個就業機會。

持續綠能政策

此外，為拓展全球市場，經發局協助企業辦理商洽會，邀集33家國外買主，促成合作商機約11億4224.6萬元，海外商機的部分則有40家廠商參展、媒合，在日本國際禮品及雜貨展、馬來西亞國際食品飲料展和俄羅斯國際汽車零配件暨維修工具展，也有潛在商機8.5億元。

殷世熙說，經發局以「加速招商引資、活絡經濟動能」為目標，除帶動台南經濟發展外，也會顧及推動綠能永續的政策，今年度太陽光電同意備案件數已達4217件，總設置容量則約358百萬瓦，相當於753座台南公園年減碳量。

殷世熙進一步說明，明年工作重點主要有7大項目，將在現有的基礎上，朝投資環境加值、爭取前瞻基礎建設計畫，帶動在地產業聚落發展、推動智慧友善商圈、招商引資、續推陽光電城計畫、新興產業及建構亮點市場等，促進台南投資就業與產業發展的機會努力。

(中國時報)