日新醬油牽手青農 契作黑豆

土庫鎮農會總幹事黃萬聰（左至右）、日新醬油執行長邱慧鳳與青農高宗懋下田體驗手採非基改黑豆。（許素惠攝）

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中國時報
／雲林報導

傳承3代的土庫百年日新醬油工廠，秉持傳統工法釀造，為提供消費者安心健康的醬油，到處尋好豆；土庫鎮農會媒合以友善耕作為理念的高宗懋等青農，契作台灣種的非基改黑豆，做為釀造醬油的原料，創造生產、加工與消費三贏局面。

建立在地夥伴關係

土庫鎮農會總幹事黃萬聰、日新醬油執行長邱慧鳳、土庫青年農民聯誼會會長高宗懋25日共同簽下3方合作契約，為「在地支持在地」的農業和企業建立夥伴關係。

邱慧鳳指出，日新已是在地相傳3代的百年老店，以契作方式支持青農，連結在地農產，等於連結情感，是非常有意義的事，台灣本產黑豆價格雖比進口的貴兩倍，但為了使本土農業能傳承延續，該公司樂於和在地青農合作。

邱慧鳳說，為讓消費者吃得安心健康，該公司四處尋覓品質優良的黑豆來源，從東勢鄉到水林鄉，皆有買豆足跡，但品質不穩定，與一般農民契作，又得耗費更多心力盯住農民安全用藥等，煞費精神，青農具備友善環境觀念，原料品質令人放心。

友善農業善待土地

黃萬聰表示，農民最擔心的是銷售通路，如能透過在地企業的支持，讓青農更有保障，相信會有更多青年願意投入農業，今年第一宗黑豆契作5分地，明年將擴大到10公頃，共有15青農加入，未來會持續推廣，創造更多產值。

高宗懋和弟弟高宗甫多年前放棄高薪工作，返鄉從事友善農業，他說，利用稻作收割後的「餘肥」栽種黑豆很適合，稻作施肥較多，採收後土壤仍肥沃，若下一季又施肥便太過，種黑豆吸收餘肥，使地力得以休養會更好，每分地約可收成300公斤，每公斤40元上下，收益不錯。

(中國時報)

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