港都這樣玩 跨年嗨到農曆年

2017年12月26日 04:10 中國時報 柯宗緯 ／高雄報導 ／高雄報導

迎接2018年倒數ing！港都暖冬活動滿檔，一路從跨年玩到農曆年，31日到西子灣揮別今年最後一抹夕陽後，跨年夜3大場互尬，升級版煙火、超嗨演唱會任君挑選，緊接著青年路懸日、旗山內門逗陣搖旗音樂會、愛河燈會接棒上場。

到西子灣送夕陽

揮別2017年，中央氣象局預估，台灣本島最後一抹夕陽，傍晚5時25分會出現在台南安平、高雄西子灣、屏東關山。高市觀光局長曾姿雯表示，當天會舉辦「西灣送夕陽迎2018」活動，以音樂、美食饗宴歡送夕照，邀請民眾到西子灣觀景平台「追日」。

跨年夜3大場各有看頭，夢時代演唱會從7時起到凌晨1時，睽違2年登台的姊姊謝金燕強勢回歸撐場，全台獨家演唱的徐佳瑩，另有畢書盡、曾佩慈、家家等陪民眾嗨到2018。民眾可搭乘免費輕軌至C4凱旋中華站到會場。

義大世界雙煙火

義大世界則下猛藥，全台首創雙煙火秀，今年11時16分打造36分鐘迎賓煙火，接著999秒跨年煙火，預料吸引逾10萬遊客，義大也公布6大最佳觀賞點都在義守大學校園內，建議民眾提早卡位。

大魯閣草衙道則走小清新路線，2018漫遊星空跨年演唱會，從晚間7時30分開唱，邀請戴愛玲、謝和弦、GJ蔣卓嘉等歌手開唱，當天下午有親子跨年瘋派對、星球野餐派對、星球市集等活動。

觀光局整理出2018年初活動，1月13日高市電影館有愛河水岸音樂藝術展演、14日壽山動物園集章冊登場、21日旗山內門逗陣搖旗音樂會、28日「台版曼哈頓懸日」於青年一路、2月18日至3月3日高雄燈會藝術節在愛河。

(中國時報)