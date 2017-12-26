屏縣跨年晚會 沒煙火一樣炫

屏縣跨年晚會決定不放煙火，改以在地好聲音陪伴民眾歡度新年。（林和生攝）

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中國時報
／屏東報導

在全台一片反空汙的聲浪中，加上中央政府多次表態降汙的政治氛圍下，屏東縣政府25日作出跨年晚會不放煙火的決定，中斷超過20年煙火跨年傳統，為避免沒有絢爛煙火產生的失落感，會場將改以雷射投影與光彩氣球取代，主辦單位拍胸脯、掛保證「節目精采可期」。

減少汙染 從善如流

屏縣府文化處副處長曾龍陽指出，根據以往經驗，屏縣跨年煙火施放長度約在10分鐘內，屬於小型且具特色的形式，但今年考量施放煙火的負面輿論，雖然中央沒有硬性規定，還是決定從善如流，率先做好示範，不過顧慮民眾期待，轉換成另一種形式呈現。

跨年煙火只是表演節目中的一環，此次跨年晚會以「多元文化、美麗聲音」為主軸，邀請在地扶植的屏東縣交響樂團、泰武古謠傳唱，及從縣府舉辦「最美麗的聲音」歌唱大賽脫穎而出的柯嘉惠、張庭愷、董嘉靜等優質在地好手輪番登場。

曾龍陽強調，礙於經費及規模，屏縣無法與其他縣市競逐邀請大咖歌手，但來自在地的好聲音，以泰武古謠傳唱隊為例，獲得世界各地大小獎項，也是全台相繼邀請的熱門團體，都是彰顯在地深厚藝術能量的指標。

在地好聲 多元呈現

另外為滿足各年齡層觀眾，主辦單位也邀請到YOYO家族、方泂鑌、原子邦妮、林宗興、林吟蔚、翁立友等著名藝人，將以親子歡樂、熱力搖滾、電子舞曲、抒情慢板等多元曲風，陪伴大家迎接新年。

元旦清晨6時，屏東市公所也將於千禧公園舉辦升旗典禮，流程結束後由小萌娃化身小小騎士，展開長約4公里的健行活動，用熱力迎接2018的第一天。

(中國時報)

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