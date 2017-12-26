新聞透視－築起高牆 也擋住民心

2017年12月26日 04:10 中國時報 曾百村

勞團23日發起勞基法修惡大遊行，不過會後仍有大批遊行群眾在街頭亂竄，台北市長柯文哲得知後，向警方下令驅散陳抗民眾；25日柯更語出驚人表示，建議未來對於陳抗活動，部會的圍牆、欄杆應拉高，用改善「硬體」方式，以減少警民對立衝突。

只不過這樣的說法，顯然有些「倒果為因」；民眾會上街陳抗，是因為心中對於政府政策有所不滿，勞基法又是關乎千萬大眾工作權益的法規，民眾認為唯有上街頭抗議，才能表達訴求，連總統蔡英文都說，若政府聽不見，民眾可以「拍桌」反應，這廂講得高尚，柯文哲若只想著如何用拉高圍牆、欄杆拒馬對付陳抗民眾，實際上根本無濟於事。

由於是陳抗活動，原本就存在很多不確定因素，員警的首要工作，應該是維持秩序，安撫群眾情緒，若真像柯文哲所言，架高部會的圍牆、欄杆，難道真的可以降低員警當「人肉盾牌」的機率？會不會反而激起陳抗民眾衝破陣線的決心？恐怕只會讓員警陷入更激烈的陳抗包圍之中。

而說到陳抗，幾年前學運分子霸占立法院、衝入行政院亂搜亂逛時，實際上當時陳抗的激烈程度，比起此次勞團抗議可說是有過之而不及，但那時已準備參選台北市長的柯文哲，怎麼就不會替當時服勤的員警想一下、體恤他們都要當人肉盾牌？怎麼不說部會圍牆、欄杆可以再拉高，此一時彼一時，由此也能看見，柯市長對於群眾陳抗的態度，前後並不一致，也欠缺同理心。

(中國時報)