新聞透視－築起高牆 也擋住民心

友善列印
中國時報

勞團23日發起勞基法修惡大遊行，不過會後仍有大批遊行群眾在街頭亂竄，台北市長柯文哲得知後，向警方下令驅散陳抗民眾；25日柯更語出驚人表示，建議未來對於陳抗活動，部會的圍牆、欄杆應拉高，用改善「硬體」方式，以減少警民對立衝突。

只不過這樣的說法，顯然有些「倒果為因」；民眾會上街陳抗，是因為心中對於政府政策有所不滿，勞基法又是關乎千萬大眾工作權益的法規，民眾認為唯有上街頭抗議，才能表達訴求，連總統蔡英文都說，若政府聽不見，民眾可以「拍桌」反應，這廂講得高尚，柯文哲若只想著如何用拉高圍牆、欄杆拒馬對付陳抗民眾，實際上根本無濟於事。

由於是陳抗活動，原本就存在很多不確定因素，員警的首要工作，應該是維持秩序，安撫群眾情緒，若真像柯文哲所言，架高部會的圍牆、欄杆，難道真的可以降低員警當「人肉盾牌」的機率？會不會反而激起陳抗民眾衝破陣線的決心？恐怕只會讓員警陷入更激烈的陳抗包圍之中。

而說到陳抗，幾年前學運分子霸占立法院、衝入行政院亂搜亂逛時，實際上當時陳抗的激烈程度，比起此次勞團抗議可說是有過之而不及，但那時已準備參選台北市長的柯文哲，怎麼就不會替當時服勤的員警想一下、體恤他們都要當人肉盾牌？怎麼不說部會圍牆、欄杆可以再拉高，此一時彼一時，由此也能看見，柯市長對於群眾陳抗的態度，前後並不一致，也欠缺同理心。

(中國時報)

屏縣跨年晚會 沒煙火一樣炫 新聞透視－資訊公開 不該走回頭…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。