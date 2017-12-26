新聞透視－資訊公開 不該走回頭路

友善列印
中國時報

房產價格不菲，動輒數百萬元至數千萬元，民眾購屋都會多方比較、查詢，但資訊不公開容易衍生買賣糾紛，類似官司時有所聞，同樣都是直轄市，作法大相逕庭，新北市不應以《個人資料保護法》為由不公開，保護屋主卻侵害消費者權益，如果這道理說得通，難道台北市府公布措施違法？

徐姓女子在2011年花費1100萬元在新莊區中平路某社區購屋，貸款時銀行告知是紅標建物無法核貸，她才驚覺受騙上當，建物是921地震受損屋，列為紅標危險建物，屋主與房仲聯手刻意隱瞞資訊，她憤而提告最後勝訴。

徐女案例並非個案，921事發至今將近20年，多數建物都已修繕、加強耐震，新北市府不願意公布相關資訊，反而更讓民眾不敢購屋，對於屋主及當地建案並非好事。

再者，《個人資料保護法》保護對象應該是屋主本身的相關資訊，違章建築、地震受災屋都是可受公評事實，即使可能遭人誤用，甚至成為違章蟑螂，這一切必須訴諸法律解決，怎麼能因噎廢食，乾脆全部不公布，這不是駝鳥心態嗎？

資訊越公開透明，反而更能保障買賣雙方權益，屋主修繕完成取得認證，民眾隨時可以上網查詢，這才讓買賣雙方安心，避免遭受到不肖房仲業者欺瞞，減少日後法律興訟社會成本。

內政部推動實價登錄就是要減少房屋資訊黑箱，新北市府不應該走回頭路！

(中國時報)

新聞透視－築起高牆 也擋住民心 畫大餅 市民怨「先解決爛路再說…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。