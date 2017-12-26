新聞透視－資訊公開 不該走回頭路

2017年12月26日 04:10 中國時報 葉書宏

房產價格不菲，動輒數百萬元至數千萬元，民眾購屋都會多方比較、查詢，但資訊不公開容易衍生買賣糾紛，類似官司時有所聞，同樣都是直轄市，作法大相逕庭，新北市不應以《個人資料保護法》為由不公開，保護屋主卻侵害消費者權益，如果這道理說得通，難道台北市府公布措施違法？

徐姓女子在2011年花費1100萬元在新莊區中平路某社區購屋，貸款時銀行告知是紅標建物無法核貸，她才驚覺受騙上當，建物是921地震受損屋，列為紅標危險建物，屋主與房仲聯手刻意隱瞞資訊，她憤而提告最後勝訴。

徐女案例並非個案，921事發至今將近20年，多數建物都已修繕、加強耐震，新北市府不願意公布相關資訊，反而更讓民眾不敢購屋，對於屋主及當地建案並非好事。

再者，《個人資料保護法》保護對象應該是屋主本身的相關資訊，違章建築、地震受災屋都是可受公評事實，即使可能遭人誤用，甚至成為違章蟑螂，這一切必須訴諸法律解決，怎麼能因噎廢食，乾脆全部不公布，這不是駝鳥心態嗎？

資訊越公開透明，反而更能保障買賣雙方權益，屋主修繕完成取得認證，民眾隨時可以上網查詢，這才讓買賣雙方安心，避免遭受到不肖房仲業者欺瞞，減少日後法律興訟社會成本。

內政部推動實價登錄就是要減少房屋資訊黑箱，新北市府不應該走回頭路！

(中國時報)