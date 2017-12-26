畫大餅 市民怨「先解決爛路再說」

2017年12月26日 04:10 中國時報 張穎齊 ╱基隆報導 ╱基隆報導

對於基隆未來的基礎建設以及城市願景藍圖，基隆市長林右昌對外說在上任3年內都已規畫好，也爭取到預算，但許多市民認為，畫了那麼多大餅，人民真正在乎的是基本的爛路問題，卻未看到實質改變。林右昌對此表示，「基隆公共建設比台北落後30年」，基隆的路平不是一蹴可及，市府都已有明確的改善期程。

基隆道路坑坑疤疤，一再不停修補，因此有了「爛路王」的封號，惹得民怨沸騰，甚至爆發黑道介入道路工程，讓市民大為光火，不滿林右昌畫了這麼多大餅，但最基本的路平問題卻無法解決。

「基隆比台北落後30年！」林右昌強調，民眾必須清楚，基隆公共建設比台北市至少落後30年，因為地底下的管線複雜又遲未修整，這些是民眾看不到的，如果只是鋪表面的馬路，只要1周就能完成；但事實上，地底下存在許多淺埋的管線，其中又以自來水公司最嚴重，已督促台水及包商立即改善。

此外，針對道路挖補造成機車騎士跌倒受傷，林右昌說，這些都是自來水工程造成，市府祭出重罰，因為先前都沒有好好整理過，基隆市大多道路都是假性工程，就是因為修復不確實才造成民怨，馬路挖完後，地下也應該要打上混凝土，否則光刨鋪表面只是浪費公帑。

「重鋪的馬路其實都還不錯！」林右昌表示，他都有親自去勘查鋪好的示範道路，市府將以示範道路、次要道路、巷弄街道依序刨鋪，只要整理過就不會有問題。

林右昌說，這3年來全市的馬路改善比率已經達到25％，市府每年編列2億多元的經費，逐步改善，他不敢說已經有80、90分，但應該有75分。

(中國時報)