手語視訊服務 用比的嘛ㄟ通

2017年12月26日 04:10 中國時報 蔡依珍 ／桃園報導 ／桃園報導

用比的嘛ㄟ通！為打造友善無礙洽公管道，桃園1999專線10月起增加「手語視訊服務」，只要以Line或Skype將1999帳號加入好友，就能和專業手語人員即時連線諮詢，若沒有手機或電腦，也能就近到公所等65個手語視訊公共服務據點使用，希望讓市政服務無障礙、零距離。

桃園1999今年開辦文字諮詢，本以為可以嘉惠聽障或語障者，但桃園市聾啞福利協進會反映，聽障或語障者不乏看不懂文字者，平時仍以手語當成慣用語和他人交談，研考會順應民意開辦1999手語視訊服務，外聘專業手語人員提供即時連線諮詢。

研考會指出，開辦至今，平均1個月手語視訊使用量有近20件，大部分都是詢問聽障者求職、聽障生活補助複查或聽障者職場問題，普遍獲得好評。

研考會指出，有需求者可透過配備視訊設備的電腦、手機，申請通訊軟體Line或Skype，將1999帳號（tycg1999）加入好友，或是在周一至周五上午8點半到12點半、下午13點半到17點半辦公時間，親至鄰近的公所、衛生所、家庭服務中心等市府65個據點，用公家電腦使用手語視訊服務，可提供市政諮詢、活動訊息、市容查報、陳情申訴等服務，每次連線時間以15分鐘為限，若無人等待則可順延。

(中國時報)