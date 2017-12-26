手語視訊服務 用比的嘛ㄟ通

友善列印
中國時報
／桃園報導

用比的嘛ㄟ通！為打造友善無礙洽公管道，桃園1999專線10月起增加「手語視訊服務」，只要以Line或Skype將1999帳號加入好友，就能和專業手語人員即時連線諮詢，若沒有手機或電腦，也能就近到公所等65個手語視訊公共服務據點使用，希望讓市政服務無障礙、零距離。

桃園1999今年開辦文字諮詢，本以為可以嘉惠聽障或語障者，但桃園市聾啞福利協進會反映，聽障或語障者不乏看不懂文字者，平時仍以手語當成慣用語和他人交談，研考會順應民意開辦1999手語視訊服務，外聘專業手語人員提供即時連線諮詢。

研考會指出，開辦至今，平均1個月手語視訊使用量有近20件，大部分都是詢問聽障者求職、聽障生活補助複查或聽障者職場問題，普遍獲得好評。

研考會指出，有需求者可透過配備視訊設備的電腦、手機，申請通訊軟體Line或Skype，將1999帳號（tycg1999）加入好友，或是在周一至周五上午8點半到12點半、下午13點半到17點半辦公時間，親至鄰近的公所、衛生所、家庭服務中心等市府65個據點，用公家電腦使用手語視訊服務，可提供市政諮詢、活動訊息、市容查報、陳情申訴等服務，每次連線時間以15分鐘為限，若無人等待則可順延。

(中國時報)

畫大餅 市民怨「先解決爛路再說… 苗縣府關懷長輩 做青年靠山

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。