苗縣府關懷長輩 做青年靠山

2017年12月26日 04:10 中國時報 李佳玲 、 陳慶居 ／苗栗報導 ／苗栗報導

縣長徐耀昌已獲國民黨提名尋求連任，執政3年的政績和未來1年的藍圖，與連任之路息息相關。他25日在展開幸福之旅的同時，也向鄉親報告3年來「幸福領航‧苗栗飛揚」的施政，包括因應人口老化、減輕青壯人口負擔及重大建設成果。

徐耀昌希望廣設幸福學院和社區關懷據點，利用校園和社區提供長輩下棋聊天，也開設祖孫共學課程，讓長輩活到老、學到老，在地老化。

為讓子弟能留在家鄉打拚，縣府也積極推動青年創業及就業的服務，2年內將再打造5處青創基地，另結合當地農會輔導青農專業知識。此外，也著力提供育兒資源服務，為新手爸媽構築強力靠山。

在重大交通建設部分，3年內爭取超過60億元經費辦理各鄉鎮重要聯絡道路拓寬及新建。已完工的包括頭份永貞路至頭份大橋道路、銅鑼交流道東延段新闢道等11項重大工程，其中北橫公路最後一哩路，預計2020年底完工，到時全線串聯，可大幅縮短鄉親通勤時間並帶動地方繁榮。

縣府團隊更推動流域綜合治理計畫，過去3年投入逾10億經費改善防洪設施、加強雨水排水系統、建置汙水處理廠等。徐耀昌對教育百年大計更是不遺餘力，扎根多元教育，引導學生適性發展，從語文、體育、科學、傳統技藝著力，迄今已獲374金、269銀、290銅的輝煌紀錄。3年來另爭取3.8億挹注體育發展及修繕場館設施，為學子留下更多教育資源。

(中國時報)