健保排富 銀髮族福利增

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中國時報
／台中報導

國民黨議員25日要求市府檢討並調高門檻、恢復台中老人健保補助。對此，市府表示，2017年健保排富後省下約12億元，投入銀髮族福利後，使得相關預算達36.6億元，明年預算又比今年多14億元，長輩整體福利不減反增。

市議員黃馨慧、楊正中等人表示，2013年台中老人健保補助政策已有「排富」門檻，1個月近700多元的老人健保補助，對沒有收入的長者，是一筆不小開銷。

陳政顯、沈佑蓮說，若市府覺得財政負擔過大，可再增加排富門檻，限制必須設籍台中市5年，或是提高受補助者的年齡到70歲左右。

市府表示，台中市過去老人健保費補助政策，年滿65歲、個人綜合所得稅率在5％以下可獲補助，30萬老年人口中18萬人獲補助，比例超過60％；近半領取補助者擁有不動產超過750萬元，年利息所得超過5萬元，排富效果失靈。

社會局長呂建德指出，因應高齡化社會來臨，老人健保費為一次性給付，為真正減輕年輕人的照顧負擔，增進長輩的生活品質，市府將資源用在刀口上，以社會投資為理念推動「推老一條龍」。

市府強調，檢討老人健保補助的效率性與公平性，今年起採取「排富」措施，限縮補助對象為65歲以上低收及中低收長輩，省下經費增加老人共餐據點、老人送餐服務等7大服務方案。

(中國時報)

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