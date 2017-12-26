縣府團隊 執行力大考驗

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中國時報
／彰化報導

魏明谷在就職3周年細數彰化縣八大蛻變，和重大交通建設「三橫三縱」與「三鐵三橋」進展，強調縣府團隊已就戰鬥位置，展現拚連任氣勢，不過重大交通建設政見能否在未來一年內動工，考驗團隊執行力。

典禮上不只一級主管全程陪同，工商、政界頭人也從頭坐到尾，紛紛推崇魏的魄力；彰化縣工業會理事長郭永斌指出，一例一休、農地工廠五不一絕對等主張，勇於和中央扞格，就可知魏「一點也不軟」；姚嘉文則推崇魏清廉勤政、不炒地皮。

彰化市長邱建富表示，縣市合作大團結，讓彰化市40多件陳年案件近八成得以順利推展，顯示魏是個說到做到的人，他將全力支持魏連任，全力配合、協助，讓彰化市鐵路高架化、彰化市百貨商城BOT案等工程，趕在連任前定案動工。

立委洪宗熠則點出20年來對魏的觀察，不論清晨5點或深夜12點，都常接到魏的LINE或來電交辦事項，笑說「縣長帶頭違反一例一休」；也說最佩服魏的胸襟，上任後縣府未有大幅人事異動，政治對手最後也都能當朋友，台化停爐、148縣道拓寬動工，更顯示他的執政魄力。

雖然，綠能投資可望為彰化縣帶來1萬8000個工作機會與每年37.75億元稅收，但目前預估彰化外海第一支離岸風機最快要2022年才能商轉；此前的基礎交通建設更顯關鍵，魏明谷常說，路開到哪、經濟發展就跟到哪，重大交通建設的執行，能否把握這一年時間讓縣民有感，實現「30分鐘生活圈」，考驗團隊執行力。

(中國時報)

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