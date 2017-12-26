就職8周年 黃健庭感恩傳承

台東縣長黃健庭25日在就職8周年感恩茶會中表示，未來的1年，還要繼續衝刺。（莊哲權攝）

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中國時報
／台東報導

台東縣長黃健庭25日就職8周年，下午在感恩茶會前，先與母校新生國中的學弟妹們來一場籃球賽，雖然體力不及年輕後輩，但是動作、姿勢到位，展現他不服輸的個性，黃健庭說，留住青年人才，台東才有未來，最後1年，還要全力衝刺。

黃健庭25日下午在母校新生國中舉辦就職8周年感恩茶會，先與學弟妹們來一場熱身操及鬥牛賽，雖然平常疏於練習，但是身手還算俐落，只是致詞時還氣喘吁吁。

感恩茶會前，先由八年級學生模擬議會質詢，討論垃圾處理、學校營養午餐議題時有模有樣，令人對這群國中生刮目相看，黃健庭還與學生作Q&A問答，學生的問題包括在縣議會被批評時會不會難過、讀國中時有沒有想過要當縣長等等，逗得大家笑呵呵。

黃健庭在發表感言時說，台東8年來的進步、改變可以從許多方式來表現，例如觀光人數增加、平均壽命增加1.6歲等等，8年來團隊的努力，更獲獎無數，讓縣民有感。

他說，安排在學校辦理8周年，就是今年的主題「感恩傳承，讓下一代更強」，台東已進步到這個階段，未來還要更好，必須要不斷培養更多台東優秀的年輕人，留住年輕人。

黃健庭強調，任期最後1年還在全力衝刺，不會有任何鬆懈，雖然完成了很多，但想做、正在做的也很多，期盼在不同的起跑點上，一棒接一棒，追求台東更美好的未來。

(中國時報)

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