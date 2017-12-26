體育總會公文：李新短視短命

台北市體育總會發文內容指涉已故議員李新短視且短命。（應曉薇議員研究室提供）

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中國時報
／台北報導

已故台北市議員李新今年9月不幸墜樓身亡，令政界悲慟不已。北市議會教育委員會25日審查體育局預算，國民黨議員應曉薇拿出一份由台北市體育總會發給北市體育局的公文，內容竟稱李新是短視且短命的無知議員，令在場議員紛紛抱不平，不滿痛批「搞什麼東西？」

北市體育局每年補助體育團體、各協會舉辦活動，申請時須經審核，由於體育局內執行單位編制只有4人，一年卻有超過300件申請案，過去長期委外給北市體育總會協助審核，市府每年給行政費300萬元。

不過，去年議會審議這筆預算時，李新接獲檢舉，質疑市府圖利特定團體，要求體育局檢討修法，最後議會刪除該預算，要求體育局獨立辦理。

應曉薇昨列席教委會，拿出11月27日由體育總會發給體育局的公文，提及當初被刪除的300萬預算，竟指涉前體育局長洪嘉文「無擔當地配合少數短視且短命的無知議員」刪除預算，面對已故議員李新被諷刺，北市議員大為不滿，直呼體育總會太荒謬，議員行使監督權竟遭辱罵。

台北市體育總會晚間未接電話，無法取得回應；北市體育局則說，經費直接補助給申請單位，就是最好的防弊，經修法已在執行，後續核銷都是體育局審核，只是行政負擔沉重，既然預算被刪，同仁只好每周加班。

(中國時報)

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