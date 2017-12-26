朱立倫、周錫瑋 互別苗頭

2017年12月26日 04:10 中國時報 葉德正 ／新北報導 ／新北報導

新北市議會25日舉辦議員就職聯誼餐敘，新北市長朱立倫與前台北縣長周錫瑋難得同框，兩人同桌並肩而坐互動熱絡，但致詞時卻以政績互別苗頭，朱說任內建設是史上最多「過去做不到的」，周則說新北升格與建設是他打下基礎，不過，兩人也異口同聲的批評中央，「新北統籌分配款嚴重不足！」

新北市議會25日舉辦議員就職3周年的慶祝活動，出席的除現任議員，還有許多台北縣時代歷屆議員，朱立倫致詞時說，感謝歷屆議員對台北縣到新北市貢獻，這些年建設是歷史上做最多、投資最多，除捷運三環三線，大橋、道路做了94條，公園增加467座，是「過去做不到的」。

朱立倫也說，新北市的公共托老中心、公共托育中心是台灣最多，「過去沒有的」國民運動中心現有11座，汙水下水道接管率也從30％到83％，新北市已是現代化大都市。

後上台的周錫瑋則說，將近7年沒回到議會，這次回來沒有近鄉情怯，反而跟老朋友見面讓他可以「重溫舊夢」。

周錫瑋說，他做縣長時，當時他向議會報告，台北縣不升格、統籌分配款沒有631億，他就不競選下一屆，終於爭到升格，他仍然沒選；朱立倫在台下也笑說「統籌分配款還是沒有！」

周錫瑋也說，所有建設都是一棒接一棒，尤其汙水下水道，他上任時只有7.2％，離開時是36％，當初也是他把文化路新板特區追風廣場變成萬坪公園，他也幫新北市民抱屈，通籌分配稅款現在還沒修法，執政的民進黨要加把勁。

(中國時報)