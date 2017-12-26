烏魚滿載 漁民期待下一波

基隆漁船「亨隆號」25日滿載6000多尾的烏魚來到八斗子漁港，漁民開心忙著卸貨。（基隆區漁會提供）

友善列印
中國時報
╱基隆報導

烏金來了！基隆漁船「亨隆號」25日載滿6000多尾的烏魚來到八斗子漁港卸貨，漁民全都笑呵呵，忙著將烏魚一箱箱裝好，預計可賣出100多萬元；不過基隆區漁會常務監事簡建輝說，亨隆號去年一次捕獲8萬多尾，此次僅6000多尾，近幾天烏魚汛期就會到來，大家都期待大豐收。

亨隆號25日上午8時許，承載著6000多尾烏魚抵達八斗子漁港，船家們見到烏金報喜都相當開心，趕忙與船員一同卸貨，期許賺到一筆「烏金財」。

簡建輝說，亨隆號24日在花瓶嶼附近捕獲到6000多尾烏魚，25日早上返回八斗子漁港，但其實亨隆號去年在同樣的地方，適逢烏魚汛期，一舉捕獲到8萬多尾，其中不乏有「帶卵」的肥美烏魚，而這一批烏魚大多沒有帶卵，比較小條，價錢較低。

他說，帶卵的烏魚一尾可以賣到280至350元，因為可以拿來曬成「烏魚子」，才有這樣的好價錢；而這次沒有帶卵的烏魚，大約只能賣150元左右。不過也不必灰心，因為今年的烏魚汛期比較晚，這幾天如果天氣好，就會到來。

簡建輝表示，去年大豐收是因為烏魚當時從大陸直接往基隆外海方向，而今年烏魚潮比較不一樣，是先南下再轉北。目前烏魚潮都在台中、新竹、苗栗一帶，多為帶卵的大烏魚，近期就會游到基隆外海，有望再捕到一批「烏金潮」，讓漁民豐收過好年。

(中國時報)

朱立倫、周錫瑋 互別苗頭 虎頭山健走 報名送手環

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。