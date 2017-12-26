烏魚滿載 漁民期待下一波

2017年12月26日 04:10 中國時報 張穎齊 ╱基隆報導 ╱基隆報導

烏金來了！基隆漁船「亨隆號」25日載滿6000多尾的烏魚來到八斗子漁港卸貨，漁民全都笑呵呵，忙著將烏魚一箱箱裝好，預計可賣出100多萬元；不過基隆區漁會常務監事簡建輝說，亨隆號去年一次捕獲8萬多尾，此次僅6000多尾，近幾天烏魚汛期就會到來，大家都期待大豐收。

亨隆號25日上午8時許，承載著6000多尾烏魚抵達八斗子漁港，船家們見到烏金報喜都相當開心，趕忙與船員一同卸貨，期許賺到一筆「烏金財」。

簡建輝說，亨隆號24日在花瓶嶼附近捕獲到6000多尾烏魚，25日早上返回八斗子漁港，但其實亨隆號去年在同樣的地方，適逢烏魚汛期，一舉捕獲到8萬多尾，其中不乏有「帶卵」的肥美烏魚，而這一批烏魚大多沒有帶卵，比較小條，價錢較低。

他說，帶卵的烏魚一尾可以賣到280至350元，因為可以拿來曬成「烏魚子」，才有這樣的好價錢；而這次沒有帶卵的烏魚，大約只能賣150元左右。不過也不必灰心，因為今年的烏魚汛期比較晚，這幾天如果天氣好，就會到來。

簡建輝表示，去年大豐收是因為烏魚當時從大陸直接往基隆外海方向，而今年烏魚潮比較不一樣，是先南下再轉北。目前烏魚潮都在台中、新竹、苗栗一帶，多為帶卵的大烏魚，近期就會游到基隆外海，有望再捕到一批「烏金潮」，讓漁民豐收過好年。

(中國時報)