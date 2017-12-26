虎頭山健走 報名送手環

2017年12月26日 04:10 中國時報 蔡依珍 ／桃園報導 ／桃園報導

桃園2018元旦升旗典禮將在龜山國中登場，並以「活力桃園．年輕好YOUNG」為主題舉辦健走活動，為新的一年拉開序幕，來回5.2公里盡賞虎頭山風光，報名就送鴨舌帽及夜光手環，完成健走則有沖茶專用杯及精製玻璃保鮮盒，2000個網路名額迅速額滿，另保留1000個名額給現場民眾，迎接新年喜悅。

桃園市長鄭文燦說，明年元旦升旗健走活動選在南崁溪自行車步道和虎頭山都會生態公園，是桃園非常有特色的路段，像是南崁溪整治，從龜山、桃園、蘆竹到大園，目前只剩微量汙水，未來汙水下水道系統、南崁溪總量管制落實後，南崁溪將恢復乾淨、清澈，有長達22公里的親水綠帶，他也預告明年桃園燈會就在南崁溪。虎頭山都會生態公園則已是風景特定區，生態步道、楓樹森林公園各具特色，明年也將力推「楓茶米休閒農業區」。

昨也適逢鄭文燦就職3周年，他笑言：「差點忘了！」強調上任來讓桃園有很多有感建設、無聲改變，3年來人口至少成長13萬人，市民認同感和城市光榮感都大幅提升，拿下多項第一名，讓他深感欣慰。

承辦升旗典禮的龜山區公所指出，元旦健走5點45分在龜山國中集合，7點升旗後從自強西路接陸光路，途經南崁溪河濱風景、虎頭山公園、孔廟再返程回到龜山國中，全長約5.2公里，走完還有藝人張心傑、張涵雅登場演出，陪市民度過充實又健康的元旦早晨。

(中國時報)