竹43線拓寬 農曆年前拚通車

2017年12月26日 04:10 中國時報 邱立雅／竹縣報導

新竹縣長邱鏡淳25日勘察北二高寶山交流道聯絡道拓寬工程、竹43線3K+720道路瓶頸彎道、寶山國中立體多目標停車場、茄苳交流道聯絡道改善工程等等，期盼這些交通相關建設能在明年農曆年前完備，提供民眾更優質的生活環境。

竹43線是觀光產業道路，可從寶山交流道連接台3線，縣府於1998年接續擬定「新竹生活圈山區外環道路工程規畫」，以分期方式辦理「新竹科學工業園區北二高寶山交流道聯絡道拓寬工程」，藉以提升新竹生活圈內東西及南北向運輸走廊交通便利性。

該路段拓寬合計總經費2億4720萬元，目前在台電電杆遷移遭遇到阻礙，邱鏡淳也將親自前往台電協調，期盼農曆年前可開放通車，讓民眾通行更方便。

另外，北二高於104公里處設有茄苳交流道，往西以新竹市茄苳景觀大道為聯絡道路，目前已完工通車，往東則以拓寬既有雙林路分成A、B兩聯絡道銜接寶山鄉，其中A路段今年11月27日已通過環評，將爭取中央經費，計畫總工程費4億9372萬元，在尚未爭取到中央補助前，邱鏡淳也指示相關局處與公所研議先開通一條便道，讓民眾通行。

除了視察交通要道情況，因寶山鄉內道路狹小，路邊停車格不足，鄉公所希望寶山國中學校操場興建地下1層停車場，本案目前已提報前瞻基礎建設，期盼獲得中央補助，以改善寶山鄉道路服務水準。

(中國時報)