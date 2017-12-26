台中市發展 遇千載良機

2017年12月26日 04:10 中國時報 盧金足 ／台中報導 ／台中報導

台中市長林佳龍就職3周年，25日在市政會議表示，以「台中崛起、連結共好」自我定位，1000多個日子埋頭苦幹做了不少事，不只城市景觀基礎建設，更重視整個城市的價值，形塑人本及永續活力的宜居城市，至於空汙挑戰，中央地方攜手執行效果會更好，推動台灣轉型與發展，台中的發展是千載難逢好機會。

「期待綠川在過年前後完成！」林佳龍說，市府在柳川水岸布置高9公尺的耶誕樹，周邊有美麗光景藝術，成為民眾爭相參觀的熱門景點，綠川將接棒整治完成，台中的美好，經過市府團隊努力，市民有光榮感，成為國際城市的生活首都。

他也舉最近的花毯節場地，廢棄掩埋場變亮點，化身后里環保綠廊引起注意，活動第一天就吸引10萬人，中區的再生重現榮景，這是改變的具體例子。

林佳龍指出，台中市還有空汙的重大挑戰，空汙來源有境內外，最近和中部7縣市首長共同整合意見達成四項共識，包括加速綠能發電、訂定全國鍋爐加嚴排放標準並全面補助、增加空汙基金地方分配比例、健全中部地區捷運及大眾運輸路網與公車營運補助全面加碼。

林佳龍說，針對中彰投苗雲嘉嘉7縣市空品防制4項共識，出席行政院會時代表向中央提出訴求，獲得行政院長賴清德肯定與支持，與行政院已訂定「紅害減半」目標不謀而合，賴揆也請他進一步帶領中部7縣市擬定對應目標及策略，中央地方攜手執行，效果會更好。

(中國時報)