魚池鄉祈安清醮 圓滿順利

魚池鄉祈安清醮25日普度，各柱醮壇熱鬧滾滾，供品堆積如山，醮典順利圓滿。（沈揮勝攝）

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中國時報
／南投報導

魚池鄉祈安清醮，歷經5天封山禁水、全鄉虔誠齋戒，25日慶祝大典、普度並圓醮；南投縣長林明溱由「魚池鄉丁酉年祈安清醮祭典委員會」總理兼主委張德林陪同祭祀，再赴各柱普場開香、為縣民祈福。

林明溱說，近幾個月縣內多個鄉鎮陸續作醮，期盼2018年是「平安的1年」。

魚池鄉上次舉辦祈安清醮在2003年，2012年再辦三獻清醮，連同這次，從921地震後迄今已辦過3次全鄉茹素的大型祭典；由於地處風景名勝區，多日禁葷對觀光業帶來一定程度衝擊，所幸包括日月潭地區的各大飯店與餐飲業者都全力配合，讓醮典得以順利圓滿。

這項大型祭典時程，10月26日全體醮務委員在總壇，即魚池鄉信仰中心麒麟宮代化堂祝告上蒼；11月9日醮壇動土；12月17日起執事人員齋戒潔身、19日豎立燈篙祀旗掛燈、20日起全鄉齋戒封山禁水、23日祈安清醮起鳴法鼓。

隨後連3日科儀經懺，25日子時敬拜天公叩謝三界，凌晨1點過後開葷，午時設在麒麟宮代化堂的總壇舉辦清醮慶祝大典，各家戶祭祖；下午3點多，東、西、南、北柱各醮壇普場普度開香，敬拜無主孤魂。

此刻，各柱現場進入最高潮，全豬、全羊等供品堆積如山，且宗教藝品的陳設及藝閣演出，令人目不暇給。晚餐時間，家家戶戶宴客；夜間9點30分，各柱化普度金紙、10點收孤，並謝壇圓醮。

(中國時報)

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