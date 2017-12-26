雲林戶政所 服務時間延長

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中國時報
／雲林報導

雲林縣戶政系統去年起進行瘦身，全縣20戶政事務所整併為斗六、虎尾、斗南、西螺、北港、麥寮等6戶政事務所，精簡5％戶政人力，25日布達整併後的6所主任人事令，整併後啟動平日及周六延長服務時間。

全縣20戶政事務所整併為6個戶政事務所及14個戶政辦公室，整併後的事務所與辦公室服務據點不變，縣長李進勇25日布達戶政主任人事令，分別是斗六曾松彬、西螺林瑞龍、斗南林坤興、虎尾主任黃逸銘、北港余政賢、麥寮任李俊勳。

李進勇表示，戶政系統透過組織合併、業務整合、人力重整，提升服務效能，整併完成不是改革的結束，是嶄新服務的開始，各戶所主任應具有更高思維高度，一切施政應保障民眾權益。

縣府指出，被整併戶政事務所改制為戶政辦公室，服務據點維持，民眾權益不受影響，為加強服務勞工與上班族，2018年1月1日起，整併後的6戶政事務所平日延長上班時間至晚上6點30分，周六上午不打烊，9點至12點持續服務，另14戶政辦公室則採預約服務制。

民眾出國旅遊需求越來越大，針對首次申辦護照的民眾，2018年1月22日起只要到戶政事務所完成「人別確認」，就可由戶政事務所向外交部領事事務局代送、代辦、代領，避免民眾為辦護照往返奔波，一地受理，全程服務，民眾可多加利用。

另外，凡轄內各級公私立幼稚園、國小及國中在校學生，也可由學校協助家長統一提出申請，戶政事務所將派員到校受理辦理人別確認，協助申辦護照。

(中國時報)

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