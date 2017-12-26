劉陳昭玲表態 不選澎縣長

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中國時報
／澎湖報導

下屆澎湖縣長選舉再投震撼彈，澎湖藍營掌門人議長劉陳昭玲25日正式表示不會參選，她將扮演母雞帶小雞，領軍國民黨打贏這場勝戰，重拾澎湖的藍天。

劉陳昭玲表示，連日來地方傳言不斷，國民黨究竟誰將代表出征縣長選舉，為了盡早確定人選，凝聚黨內共識，決定正式宣布不選了。

劉陳昭玲說，基於個人因素及家庭考量，經過多次家族會議討論，願意退居幕後操盤全力輔選，同時嚴格把關澎湖縣政。

劉陳昭玲不選了，澎湖藍營百家爭鳴，副議長陳雙全、馬公市長葉竹林、前縣長王乾發、前縣長賴峰偉、前縣黨部主委鄭清發、前馬公市長蘇崑雄等，都是目前國民黨的口袋名單。

此外，躍躍欲試表態有意願的澎湖旅外傑出企業家航運界陳大松、精英電腦前副總裁許明仁等，也不排除是屆時出線的黑馬。

國民黨澎湖縣黨部主委呂永泰指出，積極備戰縣長選舉，已排除舉辦黨內初選，現階段正進行表態同志與民進黨參選人陳光復PK對決的民調，再依民調結果進行協商，最後人選一定在農曆過年前出爐確定。

目前藍軍人選以陳雙全、王乾發、賴峰偉呼聲最高；陳雙全承襲「澎湖王」前立委林炳坤加持，實力最被看好；王乾發長期深耕經營基層；賴峰偉一度表態不選，但黨有需要願意披掛上陣。

呂永泰堅定表示，下屆縣長選舉藍營勢在必得，黨內同志務必遵守遊戲規則，倘若脫黨違紀參選，一定開除黨籍；面對這次選戰，樹立黨威、凝聚向心力將是藍營勝選的最重要關鍵。

(中國時報)

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