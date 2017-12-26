包租代管 老奶奶入住第1案

2017年12月26日 04:10 中國時報 曾百村 ／台北報導 ／台北報導

日前業者替楊奶奶（左三）辦理入厝，讓她感到相當感動。（兆基管理顧問公司提供）

台北市政府11月起，委託業者實施社會住宅包租代管計畫，藉此盼望降低市區空房率外，同時讓經濟弱勢戶有家可住。施行1個多月來，首起案件終於成立，受政府補助措施幫助，一名老奶奶帶著3個孫子入住兩房型公寓，僅需負擔8000元房租，大大降低弱勢戶負擔。

兆基管理顧問公司表示，該物件位於北投光明路，是今年台北市社會住宅包租代管計畫中，首宗成交案件，由於該房擁有24坪、2房1衛浴的空間，所以不少房客透過洽詢想要承租，業者經過層層篩選後，決定將房子租給年事已高的楊奶奶。

楊奶奶開心表示，自己隔代教養帶著3個孫子，以前居住的環境既不明亮、也不寬大，生活起來都感到灰暗，但要搬到較大的環境，卻負擔不起更高的租金。2個月前他得知北市府與業者合辦包租代管出租事宜，她則想說試試看申請，沒想到真的雀屏中選，讓她相當興奮。

業者指出，考量楊奶奶隻身撫養3個孫子，屬於低收入戶，位於光明路的屋宅不僅是電梯大樓，楊奶奶出入更方便以外，22坪的空間也比以往祖孫4人所居住的環境要大很多，在楊奶奶等人入住前，業者也將房子進行小幅度修繕，還幫祖孫舉辦入厝儀式，歡喜迎接新生活。

重要的是，該屋宅經過業者及屋主溝通後，屋主願意以1萬3000元出租，楊奶奶符合補助資格，只要付8000元房租即可入住，不僅大幅減低她的負擔，同時省下來的金錢，則可以投資在小孩子的身上，讓弱勢戶可以獲得幫助，市府可逐步解決北市空房率偏高問題。

(中國時報)