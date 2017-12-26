無法抗震將拆 國中老舍告別

宜蘭縣東光國中仁愛樓即將拆除，學生將對仁愛樓的感情寫在小木板上。（李忠一攝）

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中國時報
／宜蘭報導

宜蘭縣東光國中有逾半世紀歷史的仁愛樓，承載師生們不少回憶，原本計畫保留老建築，但逐層補強的仁愛樓無法抗強震，預計明年寒假拆除，校方特地舉辦「感恩仁愛樓」活動，發起後讓校友們回憶湧上心頭，仁愛樓將在明年1月6日重新開放，1月10日道別後拆除。

位於羅東鎮的東光國中是在1963年正式設校，當時名為東光初中，仁愛樓也是同年肇建，隨著學生人數增加，仁愛樓由1樓變成3樓，從1983年就維持現狀至今，有近30間教室。

2000年新校舍陸續落成，學生們改在新校舍上課，儘管如此，補校上課教室、社團辦公室、合作社都位在仁愛樓，直到今年7月後不再使用。原計畫今年8月拆除，但校方認為拆除時學校已開學，會影響學生上課而延到明年寒假拆除。

東光國中校長陳志勇說，原本希望仁愛樓能與集賢館一樣，被登錄為歷史建築，但仁愛樓在20年裡逐層補強，1樓變2樓，2樓變3樓，結構上是「老背少」無法抗強震，只有拆除一途。

他表示，1990年間學校最多有51班，學生數有1700多人，現在班級數是25班，學生600多人，學校規模雖然不小，但並沒有操場，仁愛樓拆除後將種植草皮，成為戶外活動與體育教學場地。

校方透過網路發布3部「東光之愛」感恩道別仁愛樓影片，引起校友回響，明年1月6日上午9時30分至中午12時會打開舊校門、開放仁愛樓，讓校友回到學校拍照留念，寫下對仁愛樓的感恩、祝福與懷念。

陳志勇說，明年1月10日舉辦「東光之愛感恩仁愛樓」道別儀式，邀請老校長、退休老師們回到學校，將以巡禮、話舊、齊唱校歌等方式送別仁愛樓，隨後展開拆除工程，仁愛樓也會正式走入歷史。

(中國時報)

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