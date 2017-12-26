推動海外志工 中原大學獎不完

中原大學鼓勵師生從事海內外公益專案及志工服務，善盡大學社會責任。（中原大學提供）

友善列印
中國時報
呂筱蟬／桃園報導

中原大學師生在國內外執行公益專案及海外志工服務，榮獲教育部「青年海外和平工作團表揚暨分享會」1金2銅，桃園市桃青傑出志工獎團體組、個人組3項大獎。校方本身也獲教育部服務學習績優學校、績優課程教案、績優教師及績優行政人員等，展現長期推動服務學習、堅持大學社會責任的豐碩成果。

中原大學自2006年開始推動服務學習，鼓勵學生參與海外服務拓展國際觀，今年獲青年海外和平工作團金牌獎的柬埔寨海外志工隊，傳承長達8年的學長姐服務經驗，在柬埔寨偏鄉村落，以「村落英文種子教師工作坊」培育青年教師。另外緬甸及薩爾瓦多海外志工隊，也雙雙榮獲銅牌獎。

今年度獲得桃青傑出志工獎第3名的「關懷設計創意服務團隊」，則是由室內設計學系老師陳歷渝及林文祺共同帶領，從2010年起陸續在復興區奎輝部落建置希望教室、協助木匠的家打造社區公益咖啡館，還有樂活育幼院環境改造、愛家發展中心無障礙環境改善等，服務足跡甚至到花蓮豐濱鄉為原民國小以畢展回收材料建置儲物架等。

校方表示，鼓勵學生以知識專業關懷社會，累計開設477門系所專業服務學習課程，更有超過2萬人次的師生投入參與，要把更多青年人的正向能量從校園帶到社會、從台灣帶到世界。

(中國時報)

無法抗震將拆 國中老舍告別 小英讚林智堅 翻轉新竹市

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。