推動海外志工 中原大學獎不完

2017年12月26日 04:10 中國時報 呂筱蟬／桃園報導

中原大學師生在國內外執行公益專案及海外志工服務，榮獲教育部「青年海外和平工作團表揚暨分享會」1金2銅，桃園市桃青傑出志工獎團體組、個人組3項大獎。校方本身也獲教育部服務學習績優學校、績優課程教案、績優教師及績優行政人員等，展現長期推動服務學習、堅持大學社會責任的豐碩成果。

中原大學自2006年開始推動服務學習，鼓勵學生參與海外服務拓展國際觀，今年獲青年海外和平工作團金牌獎的柬埔寨海外志工隊，傳承長達8年的學長姐服務經驗，在柬埔寨偏鄉村落，以「村落英文種子教師工作坊」培育青年教師。另外緬甸及薩爾瓦多海外志工隊，也雙雙榮獲銅牌獎。

今年度獲得桃青傑出志工獎第3名的「關懷設計創意服務團隊」，則是由室內設計學系老師陳歷渝及林文祺共同帶領，從2010年起陸續在復興區奎輝部落建置希望教室、協助木匠的家打造社區公益咖啡館，還有樂活育幼院環境改造、愛家發展中心無障礙環境改善等，服務足跡甚至到花蓮豐濱鄉為原民國小以畢展回收材料建置儲物架等。

校方表示，鼓勵學生以知識專業關懷社會，累計開設477門系所專業服務學習課程，更有超過2萬人次的師生投入參與，要把更多青年人的正向能量從校園帶到社會、從台灣帶到世界。

(中國時報)