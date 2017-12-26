小英讚林智堅 翻轉新竹市

蔡英文總統25日到新竹市長和宮參拜，神情相當愉悅。（陳育賢攝）

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中國時報
／竹市報導

25日新竹市長林智堅就任3周年，總統蔡英文特別參拜長和宮，除了恭賀林智堅就任3周年外，也大讚林政績有目共睹。兩人在大批黨籍市議員、里長的簇擁下，神情相當愉悅，心情完全不受被阻擋在500公尺外的抗議人士影響。

蔡英文表示，林智堅能成功翻轉新竹市，她給予高度肯定，2018年政府會投入整體經濟建設，將能創造更多機會，像是新竹市，未來會有大車站計畫、新竹輕軌，以及大家最愛的棒球場等，都會逐步進行與實現。

她指出，過去1年政府做了許多改革，但這是很艱難的工程，會得罪很多人，讓很多人不適應也不高興，但為了國家長遠發展，為台灣後代打好基礎，這是不得不做的事，籲請全國朋友一起與政府在2018年繼續為台灣打拚。

林智堅則表示，市民已感受到新竹的蛻變，很多人都會問，我們有這麼多建設，錢要從哪裡來？首先要感謝的就是蔡英文總統與立委柯建銘，3年來支持核定給新竹市的建設經費就已超過90億，以及新竹市議會在市政上的指導與監督，與122位里長在第一線為市民服務，讓新竹市大步前進。

25日下午有退休軍公教的「拔菜」團體獲知蔡英文總統的參拜行程，帶著國旗開貨車前來抗議，不過市警局早有情資，並與國安單位布下層層管制，人車進入管制區都要經過嚴密檢查，甚至有民眾要回家，還有警員全程「陪同」，抗議車隊被阻擋在至少500公尺外。

(中國時報)

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