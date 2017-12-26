摘星山莊又遭拆？ 林佳龍虛驚

2017年12月26日 04:10 中國時報 王文吉 ／台中報導 ／台中報導

摘星山莊被譽為台灣十大民宅之首，為紀念遇劫20年，館方日前懸掛「斷垣殘壁」實景照，不料場景太過逼真，驚動林家後代報警，台中市長林佳龍也差點信以為真，最後證實虛驚一場。館方25日邀請當年搶救摘星山莊的「關鍵人物」前台中縣長廖永來蒞臨原爆點，重現公告「縣定古蹟」的歷史畫面。

廖永來回憶，當年他剛接任縣長5天，得知摘星遭破壞，火速指定為縣定古蹟，並首開先例，與中央、省府依比例出資2.6億元，向建商「購買古蹟」，進行整建修復。

館長黃信彰表示，民國86年12月25日摘星山莊遭建商強拆，造成第一進前廳右角間、內護龍前間、右山門、右外護龍嚴重毀損，迄今整整20周年。

他說，摘星的搶救、保存過程，成為國內古蹟法制與活化觀念之分水嶺。

黃信彰透露，為籌辦紀念展，特挑選右護龍山牆殘破舊照，放大輸出後，懸掛於原爆點，不料照片輾轉傳到市府群組，有人看到誤認摘星又遭惡意破壞，市長也急於關切，後來得知是紀念展的布置場景，才說「我看上面的顏色就怪怪的嘛！」

黃信彰還說，林家後代、70幾歲的林勝雄老先生，每天都會到摘星山莊祠堂拜拜，掛上毀敗舊照隔天一早，他從門口進來，看見「整面牆破了個大洞」，以為老家遭小偷，馬上打電話報警。

適逢摘星山莊保存事件20周年，館方於第一進門廳舉行紀念影像展，市議員王立任出席發表會時表示，台灣十大名宅中有4座位於台中，擁有如此精采的名宅建築，應好好規劃研究，變成傳統民居重鎮。

(中國時報)