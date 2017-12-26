溪州公園可愛動物園區撤案

2017年12月26日 04:10 中國時報 鐘武達 ／彰化報導 ／彰化報導

真的不蓋了！彰化縣政府計畫在溪州公園旁興建流浪狗收容中心「可愛動物園區」，經地方抗議，計畫喊停，但因工地圍籬尚未拆除，居民有疑慮，25日齊聚大聲質疑，縣府工務處及動物防疫所當場出示公文掛保證，已經和廠商解約。

流浪動物零撲殺政策今年2月上路，彰化縣位在員林市阿寶坑的流浪犬收容中心，早已飽和不敷使用，縣府原決定斥資7300萬元在溪州公園旁興建「可愛動物園區」取代，並推動流浪犬認養，但當地民眾以可能會有噪音及傳染疾病等疑慮極力反對，今年520公聽會，還引爆支持、反對雙方的流血衝突。

民意反彈激烈，縣府決定順應，縣長魏明谷多次承諾會另外覓地興建。只不過，儘管縣府信誓旦旦，還是有人不相信，尤其是，「可愛動物園區」工地現場還圍著圍籬，讓人有想像空間。

縣議員李俊諭、溪州鄉民代表會主席陳冠廷及反流浪狗收容中心自救會，為了得到確切答案，25日聚集工地表達心聲，縣府工務局與動物防疫所人員則應邀到場「說明」。群眾並要求，工地還原後，可以作為「花在彰化」活動停車場。

彰化縣動物防疫所人員當場出示公文證明可愛動物園區工程已經在本月8日終止契約，工務處也進一步保證，目前正與廠商辦理結算驗收事宜，完成後，工地就會進行拆除。

(中國時報)