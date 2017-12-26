平實公園啟用 耶誕報佳音

2017年12月26日 04:10 中國時報 程炳璋 ／台南報導 ／台南報導

台南市平實公園去年11月即完工，卻因排水管線工程尚未完成，遲遲無法開放，附近居民望穿秋水，台南市政府在25日耶誕節報佳音，占地7公頃的公園，未來可供民眾遊憩使用。

平實公園位在東區與永康區交界，因應平實住宅重畫區打造綠地公園，在東區的占地面積僅次於巴克禮公園，總工程經費1.4億元，最大特色是開發過程保留原本軍營內9成以上的樹木，約581株，並新植252株喬木，營造「都市之肺」城市景觀。

公園內設計3處有滯洪功能的草坪，平時沒水可供活動休憩，下雨時自動滲水則成景觀水池，並有燈光警示民眾離開。

公園內部保留原有的部分營舍，以「節能綠建築」規畫改造為藝術展覽空間，提供周邊區域休閒、藝文、教育的功能，其中藝廊中心的屋頂造型為流線的圓弧狀，稱為「曲棚」，相當吸睛。

平實公園去年11月即已完工，直到今年底才開放，台南市工務局解釋，重畫區內的水需由幹管排出，公園周邊有許多舊有管線，影響水利局的區外排水工程施工，因此封閉至今才開放啟用。

市府已開放平實公園試營運1周，公園在夜間點燈後，相當漂亮，代理市長李孟諺表示，平實公園落成啟用，提供了東區、永康區周遭優質生活環境，商圈並從中華東路西側擴大到東側，還將是未來先進運輸系統交會點，成為交通樞紐。

李孟諺表示，日前後甲圓環有筆土地交易案以每坪100萬元成交，可見附近地價因此看漲，榮景可期，地政局對重畫區土地的未來標售定價正謹慎觀察。

市府工務局表示，未來會在公園增建一處地下停車場，共226個車位，可望紓解附近車流。

(中國時報)