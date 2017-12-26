打造高雄安老城市

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中國時報
陳菊

高雄市衛生局去年與高雄榮總合作推動「出院準備無縫接軌長期照顧服務計畫」，強調「服務銜接照護不中斷」，讓有長照服務需求的長輩安心返家，快速獲得服務。此一模式成為全國典範，衛福部將此制定為全國政策，並於今年六月實施。

高雄榮總並於今年獲得衛福部補助推動左營區「ABC社區整體照顧模式」，提供民眾多元長期照顧需求服務，是本市今年度通過7個單位中，唯一以醫學中心申請此計畫單位。

除高雄榮總擔任A級服務單位，還有兩個B級及五個C級服務單位，結合醫院長期合作單位，做為長期照顧推動策略聯盟夥伴，一起為社區民眾提供更完善的長照服務。

高雄市配合中央，推動升級長照2.0服務，積極佈建長期照顧資源。至今年十月底止，已佈建日間照顧23家，家數成長率全國第二；居家服務單位數及服務量能連續7年蟬聯全國第一。

專業照顧失智症長輩的失智共照中心，計有18個失智社區服務據點、95家失智友善商家、友善失智診所17家；此外，在延緩老化預防失能的資源面，佈建到41家，提供80個社區據點服務。

未來更期盼中央與高雄交流，雙方通力合作讓所有需要長照服務的民眾都能受到服務，在高雄安全、獨立、自主生活，讓本市成為一個幸福宜居的城市。

(中國時報)

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