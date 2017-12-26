受扶助家庭 遊戲中學理財

家扶受扶助家庭透過遊戲學習理財知識，也讓親子享受短暫歡樂時光。（林和生攝）

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中國時報
／屏東報導

正值歲末年終之際，家戶期盼來年皆有新氣象，有鑑於部分弱勢家庭理財概念薄弱，導致家庭經濟狀況無法改善，在2017年即將結束前夕，屏東家扶80名受助孩童及家長在屏東中央獅子會邀請下，參與一日親子理財遊，期盼透過遊戲學習理財，迎來脫貧機會。

現場安排具備專業理財經驗及知識的證券金融業經理張繼宗，規畫一連串有趣活動內容，包括機會命運、採購精打細算等遊戲，讓家扶受助家庭可以做中學、用自身實際狀況當案例，學到正確理財觀念。

家扶社工江梅禎便分享，阿玲阿嬤善用理財課程所學，用她精打細算的能力、懂得與他隊成員交換分享，用最少點數讓全隊11名成員都吃得飽飽的，並且在木炭不足時，急中生智透過就地取木材，將所有食物煮熟。

小四生小雲則是開心的說，媽媽每天為了賺錢，總是早出晚歸，已經好幾年沒跟她一起出遊，很開心媽媽抽空參加這次活動，沒想到在今年即將結束的日子，圓了和媽媽共進午餐的心願，這絕對是2017年最難忘且珍貴的一天。

屏東家扶扶幼主委方文哲表示，這次活動設計或許有人會覺得不公平，但這就是真實的人生，面對不公平有些人會用生氣來宣洩，但最重要的是不管未來如何，希望受助家庭，不要輕易放棄，拿出勇氣面對難關，這就是活動想要傳達的意義。

(中國時報)

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