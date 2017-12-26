出租行善 業者動之以情

2017年12月26日 04:10 中國時報 曾百村 ／台北報導 ／台北報導

負責市府包租代管政策的業者指出，雖然北市府的政策立意良好，目標也很明確，但目前最大的難題，是「價廉屋美」的案件難找，業者往往得向屋主「動之以情」，讓屋主感到將房子出租托管給業者不僅省時間、賺租金，還同時能「做公益」，最後才得以成交。

兆基管理顧問公司執行副總陳奕勳表示，因配合社福政策，所以業者找上屋主，洽談租金最高都不能超過1萬8000元，但在房型坪數都有標準狀況下，找尋在北市符合條件的物件非常困難，有時候找到合適的物件，租金卻又談不攏，業者必須仰賴市府給予的「利多」，讓屋主動心降價，安心把房子託付給業者處理。

首先加入包租代管計畫的屋主，可以享有所得稅減免、房屋地價稅優惠等措施，二來有些閒置已久的房子並非屋主不願出租，只是太過老舊。北市府提供5萬元修繕補助，可以協助屋主做適當的修繕，屋主享有利多，加上業者保證包租代管「零空窗期」，簽約後首月就有租金收入，房東只要坐在家中，房租自動就匯入帳戶之中，相當方便。

陳奕勳說，大部分屋主對於該政策比較陌生，但若透過相關宣導，應該能提高媒合物件的機率，在北市的民眾若有空房，有意願加入社會住宅包租代管行列，都可以洽詢承辦廠商，將屋子發揮經濟效益，同時做公益回饋社會，意者可電洽（02-2523-6222轉333～336）

(中國時報)