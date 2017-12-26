出租行善 業者動之以情

友善列印
中國時報
／台北報導

負責市府包租代管政策的業者指出，雖然北市府的政策立意良好，目標也很明確，但目前最大的難題，是「價廉屋美」的案件難找，業者往往得向屋主「動之以情」，讓屋主感到將房子出租托管給業者不僅省時間、賺租金，還同時能「做公益」，最後才得以成交。

兆基管理顧問公司執行副總陳奕勳表示，因配合社福政策，所以業者找上屋主，洽談租金最高都不能超過1萬8000元，但在房型坪數都有標準狀況下，找尋在北市符合條件的物件非常困難，有時候找到合適的物件，租金卻又談不攏，業者必須仰賴市府給予的「利多」，讓屋主動心降價，安心把房子託付給業者處理。

首先加入包租代管計畫的屋主，可以享有所得稅減免、房屋地價稅優惠等措施，二來有些閒置已久的房子並非屋主不願出租，只是太過老舊。北市府提供5萬元修繕補助，可以協助屋主做適當的修繕，屋主享有利多，加上業者保證包租代管「零空窗期」，簽約後首月就有租金收入，房東只要坐在家中，房租自動就匯入帳戶之中，相當方便。

陳奕勳說，大部分屋主對於該政策比較陌生，但若透過相關宣導，應該能提高媒合物件的機率，在北市的民眾若有空房，有意願加入社會住宅包租代管行列，都可以洽詢承辦廠商，將屋子發揮經濟效益，同時做公益回饋社會，意者可電洽（02-2523-6222轉333～336）

(中國時報)

受扶助家庭 遊戲中學理財 元旦連假 搭國道客運、台鐵 轉乘…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。