校園志工師 疑假輔導真傳教

友善列印
中國時報
／宜蘭報導

疑有宗教藉學生輔導課程名義大舉進入校園！宜蘭縣14所學校接受「得勝者教育協會」的「得勝者計畫」課程，課程以學生輔導為主，但部分進入教室上課的志工老師，卻藉機宣揚宗教理念，甚至鼓勵學生參加教會活動，已違反《教育基本法》規定；縣府教育處長簡菲莉表示，這個協會能存在多年，對學校、社會確實有正面幫助，樂觀其成但也重申學校一定要確認課程內容，不能有與宗教相關及散發教會活動傳單的情形。

「得勝者教育協會」是基督教宗教團體，有學生家長質疑，協會以「輔導學生」的課程包裝方式，將宗教置入行銷，甚至還公然在校園內發送傳單，邀請學生到指定教會參加活動；目前宜蘭縣已有14所國中、小，都安排得勝者教育協會的人員進入學校，直接到教室幫學生上課，有些學校以強迫方式，要求某年級每一班學生都要上課，部分學校則是以「抽籤」的方式來決定上課班級。

簡菲莉指出，站在教育處的立場，「得勝者教育協會」能在宜蘭縣運作這麼長的時間，甚至在全台各縣市都有辦課程活動，一定是對學校、社會有正面幫助，因此教育處比較站在樂觀其成的角度；但她也重申，學校一定要確認課程內容並且仔細過濾，不能有與宗教相關的內容，甚至散發教會活動傳單。

面對質疑，得勝者宜蘭辦公室專員陳小姐回應，協會是中立機構，並沒有任何宗教色彩，帶入學校的課程，主要是協助學生處理情緒管理、如何更妥善處理遇到的問題，也不會以變相方式將孩子帶到教會參與宗教活動。

(中國時報)

元旦連假 搭國道客運、台鐵 轉乘… 環教小職人 免費邊玩邊學

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。