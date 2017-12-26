校園志工師 疑假輔導真傳教

2017年12月26日 04:10 中國時報 胡健森 ／宜蘭報導 ／宜蘭報導

疑有宗教藉學生輔導課程名義大舉進入校園！宜蘭縣14所學校接受「得勝者教育協會」的「得勝者計畫」課程，課程以學生輔導為主，但部分進入教室上課的志工老師，卻藉機宣揚宗教理念，甚至鼓勵學生參加教會活動，已違反《教育基本法》規定；縣府教育處長簡菲莉表示，這個協會能存在多年，對學校、社會確實有正面幫助，樂觀其成但也重申學校一定要確認課程內容，不能有與宗教相關及散發教會活動傳單的情形。

「得勝者教育協會」是基督教宗教團體，有學生家長質疑，協會以「輔導學生」的課程包裝方式，將宗教置入行銷，甚至還公然在校園內發送傳單，邀請學生到指定教會參加活動；目前宜蘭縣已有14所國中、小，都安排得勝者教育協會的人員進入學校，直接到教室幫學生上課，有些學校以強迫方式，要求某年級每一班學生都要上課，部分學校則是以「抽籤」的方式來決定上課班級。

簡菲莉指出，站在教育處的立場，「得勝者教育協會」能在宜蘭縣運作這麼長的時間，甚至在全台各縣市都有辦課程活動，一定是對學校、社會有正面幫助，因此教育處比較站在樂觀其成的角度；但她也重申，學校一定要確認課程內容並且仔細過濾，不能有與宗教相關的內容，甚至散發教會活動傳單。

面對質疑，得勝者宜蘭辦公室專員陳小姐回應，協會是中立機構，並沒有任何宗教色彩，帶入學校的課程，主要是協助學生處理情緒管理、如何更妥善處理遇到的問題，也不會以變相方式將孩子帶到教會參與宗教活動。

(中國時報)