環教小職人 免費邊玩邊學

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中國時報
／桃園報導

桃園市環保局25日起開放市內9至12歲的兒童報名擔任「環教小職人」，與家長一同從各項實作中體驗環境教育，首場「田園生活食農家」從25日中午12點起開放報名，活動全程免費，僅開放30名額，有興趣的大小朋友動作要快。

環保局與市內的環境教育設施場所及低碳社區合作，明年1月起開辦一系列環境教育職業體驗活動，藉由讓小朋友擔任1天的「環教小職人」，在體驗與遊戲中學習環保知識，達到寓教於樂的目的。

環保局表示，環境教育職業體驗活動的首場「田園生活食農家」，將在明年1月13日舉辦，第2場「環保小尖兵」將在1月30日舉行，最後場次「小小解說員」則選在2月6日辦理，3場體驗活動全程免費，每場限額30位。

環保局表示，「田園生活食農家」將邀請參加親子共享農村樂，在自然環境中以團康活動促進親子關係，「環保小尖兵」則是以讓小朋友明白資源回收分類為主題，並由環境教育志工人員帶領走訪低碳社區，觀摩傳統米食手作，「小小解說員」則會帶學員們到小人國微縮文化學校，讓小朋友練習擔任解說員，培養口語表達能力。

環保局長沈志修表示，環境教育職業體驗能給孩子帶來正面的啟發，讓寒假更充實，家長也可藉由和小朋友一起參加，了解更多環境知識，也能增近親子關係。免費活動名額有限，有興趣的市民要搶要快。

(中國時報)

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