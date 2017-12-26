慢飛天使 歡度溫馨耶誕

2017年12月26日 04:10 中國時報 楊樹煌 、 鐘武達 ／綜合報導 ／綜合報導

耶誕節是充滿感恩及祝福的節日，草屯療養院兒童日間病房特別舉辦耶誕親子活動，邀請家長和慢飛天使們一同迎接耶誕日，並由院內醫師巧扮耶誕老公公到病房發耶誕禮物，讓小朋友度過難忘的佳節。

草屯療養院的醫師、護理師、心理師、職能治療師及社工師為歡慶耶誕全體動員，運用巧思，將平日活動教室，妝點成繽紛的會場，讓小朋友充分感受佳節的氣氛。所有工作人員、家長與孩子們都各自打扮出各種耶誕造型，兒童青少年科主任許維堅巧扮成和藹的耶誕老人，揹著禮物進來，小朋友們則滿心歡喜的等著耶誕老公公的耶誕禮物。

另外，彰化市長盃音樂比賽6冠王，田中鎮新民國小弦笛樂團的孩子，25日穿上原民服裝、戴上耶誕帽，應邀到彰化醫院以音樂幫病患療傷，小朋友一口氣演奏23首膾炙人口的曲目，現場病患與家屬聽得沉醉，還說，這群耶誕天使送來的耶誕禮，很療愈。

校長鄧仕文表示，新民國小弦笛樂團在彰化縣走遍社區、宮廟與機關，以經驗累積實力，今年彰化市長盃音樂比賽，一舉締造6個分組冠軍的輝煌紀錄，成為家喻戶曉的弦笛學校 。這場彰化醫院耶誕音樂會，是新民弦笛樂團的頭一遭，27名小朋友裝扮成耶誕老人，把音樂當成是「耶誕禮物」分享給病患及家屬，拉小提琴的彭冠禎說，希望弦笛音樂能讓病患喜歡，療癒心靈。

(中國時報)