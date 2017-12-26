帥警宣導反毒 學子瘋捧場

2017年12月26日 04:10 中國時報 洪榮志 ／台南報導 ／台南報導

俊男美女最吸睛！台南市警六分局前往台南高商進行反毒宣導時，為吸引年輕學子注意，提高宣導成效，特別祭出「高顏值」策略，指派年輕帥氣的新秀刑警謝宇軒駐點設攤，果然吸引大批女學生駐足聆聽，甚至還被誤為是警方外聘的網紅。

為杜絕毒品侵入校園，警六分局除與各級學校代表召開聯繫座談會之外，也主動走入校園宣導。為成功吸引年輕學生的目光，強化宣導的效果，最近更安排年輕帥氣的新秀刑警謝宇軒，前往台南高商設攤駐點宣導。

此一「高顏值」策略對年輕學子果然奏效，當天同學們就在校園裡奔相告走「警察派帥哥到校園放閃！」成功吸引不少同學到警方攤位了解反毒打詐資訊，還主動要求與員警合照，並加入犯罪預防宣導LINE群組。

謝宇軒表示，他與弟弟都是警專31期畢業，目前都在警界服務。身為兄長的他之所以慢了2年才進入警察行列，係因曾揮霍一段不太光彩的青春歲月。

從警前的謝宇軒就讀安平海事學校時，留著一頭金色髮、愛玩愛蹺課、不愛念書、常與好友出遊深夜未歸，也讓從警的父親相當擔憂，直到有次被父親的警察同事在路檢攔查，對方訓斥「你這樣成天深夜鬼混！會讓你爸爸被同事譏笑！笑他不會教育小孩，你父親也會因為你覺得自己的人生很失敗，當警察當到沒辦法照顧家庭！」讓他有如當頭棒喝。

謝宇軒說，這是他第一次在路邊難過流淚，因他自幼便將父親當偶像，他覺得自己找不到方向、愛玩，並非故意讓父親難堪，後來重考進補習班認真苦讀1年後，終於如願考上警專，跟上父親與弟弟的腳步。

如今的他不僅前往校園宣導反毒打詐，也與青少年分享這段過去，期盼每個摸索自我的年輕學子都能找到自己的歸屬和方向，不要因迷網失落染上毒品。

(中國時報)