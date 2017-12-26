勇伯部落格－利用日光與風優勢 創造價值

2017年12月26日 04:10 中國時報 李進勇

雲林縣不管是日光或風場都有相當好的綠能發展條件，怎麼利用優勢創造價值，是雲林未來努力的一大課題，因為不管風、太陽、土地都是上天給予雲林人的寶貴資產與恩典。

截至2017年8月雲林縣太陽光電總裝置容量355MW，為全國之冠，縣府持續鼓勵畜禽舍設置光電，至今已有600家業者響應。

風力部分，雲林縣的風電有76.64MW，響應政府綠能政策，本縣參與離岸風力發電計畫，麥寮港不僅水深，且離彰化及雲林的風場都很近，是絕佳的運維碼頭，期盼風電能帶動在地產業發展，增加就業機會。

在人才培訓上，位於本縣的雲林科技大學、虎尾科技大學、環球科技大學3所大學均表達意願，業者對於人力需求、相關專業訓練，縣府都將全力協助，以吸引業者投入。

至於風電與漁業的競合，縣府也會居中溝通協調，讓漁業、風電及觀光休閒取得最佳的組合。

今年10月我帶領縣府團隊拜訪德國北萊茵邦政府，從該邦風力發電資料可看到相關產業就有16大類，分布在254個企業及機構。

因此，12月12日在立法院舉辦的「離岸風電產業分析及在地化」公聽會中，雲林縣府表達百分之百贊成，地方政府能進行資源盤點與調查，但是主管位階須拉高到中央層級，才能克服相關的障礙。

雲林是個財政較困乏的縣市，如何開發與善用上天給的無價寶藏，是縣府未來努力的方向，除盼中央全面規畫與支援，相關與周邊的投入與串連也是關鍵，期待縣民能共同努力與支持，營造雲林美麗的家園。

(中國時報)