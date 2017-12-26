環保局10年整治 大寮古井水能喝

大寮赤崁福德爺廟前百年古井，原本地下水質清澈，為當地民眾重要水源。（高市環保局提供）

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中國時報
／高雄報導

大寮一處百年古井，2001年發現遭三氯乙烯汙染，被列為整治場址，因找不到汙染源，由高市環保局進行整治，採化學作用、洗井、微生物降解等方式，前後耗費10多年，終於日前解除列管，是國內公辦含氯地下水汙染整治成功首例。

大寮區赤崁福德爺廟前的古井，原本水質清澈，但2001年民眾陳情古井遭汙染，當時高縣環保局採樣，檢出三氯乙烯成分，汙染範圍約0.22公頃，懷疑遭人偷倒，但因始終抓不到行為人，縣府先公告禁止取水，再列為汙染整治場址。

高市環保局長蔡孟裕表示，起初採傳統化學藥劑、洗井方式，但一段時間後，汙染物濃度又回升，才發現這些含氯有機汙染物竟卡在土壤間隙中，於是改採微生物降解方法，搭配阻絕周遭地下水，才慢慢見效。

土壤及地下水汙染防治科長鄭嵐指出，微生物降解時間長，致使整治速度非常慢，環保局前後花10年左右、耗費3000多萬，才於今年10月底完成改善，日前正式解除列管，相關經驗相當寶貴，能作為後續其他汙染場址整治參考。

蔡孟裕強調，含氯有機汙染物不易分解，地下水汙染也難掌握確切汙染範圍，因此是各類型汙染場址整治最困難的，大寮古井是第一個公辦整治成功案例，而私人整治方面，高雄台氯對於前鎮廠地下水氯乙烯汙染，也於去年改善完成、解除列管。

(中國時報)

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