看好小琉球觀光 大型飯店動土

看好小琉球觀光前景，首間大型飯店在白沙港前動土（潘建志攝）。

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中國時報
／屏東報導

看好小琉球觀光前景，首間大型飯店在白沙港前動土，是島上有史以來最大宗民間投資案，預計2020年完工。飯店有面港第一排景觀，9或10層樓高建築將成為新地標，從遠方海上就能看到；未來計畫走高級路線做市場區隔，並吸引國際旅客造訪。

飯店是由承億文旅、鳳凰國際旅行社、鑫富都建設合資5億，在小琉球白沙段286地號，390坪土地上興建營運。飯店規畫50至60間房，及SPA、高空無邊際泳池、池畔酒吧、海鮮直送餐廳等設施，房間定價6000至9000元。

這幾年小琉球觀光極盛，地價飆漲，這麼大面積土地非常稀有，尤其這塊地位於白沙港第一排，兼具景觀及交通便利性，極為難得。不過土地屬蔡氏家族祖傳，由29名地主共同持分，鑫富都建設花了4年多時間整合成功。

3家投資公司各有擅長，鑫富都建設負責興建，承億文旅專長飯店經營，鳳凰旅行社能將觀光客帶進來，未來將另成立公司共同營運。承億文旅品牌經理簡巧珊說，飯店將結合小琉球形象，以潮間帶螺貝類為主題來設計，可望成為島上新地標。

有在地民眾質疑，財團進到島上分食觀光大餅，將影響民宿等業者生存。鳳凰旅行社董事長張巍耀解釋，小琉球住宿現多以民宿為主，缺少高級飯店，兩者客層不同，不會有衝突。

他說，小琉球有優美的天然資源、豐厚的在地文化及宗教元素，對歐美及日韓遊客很有吸引力，開發潛力很大。

(中國時報)

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