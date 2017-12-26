鐵人夢語－以宏觀的角度看待師資問題

2017年12月26日 04:10 中國時報 李萬吉

立法院在本月21日三讀通過《偏遠地區學校教育發展條例》，針對偏遠地區提出更多面向的認定標準，讓過去許多所謂「非山非市」卻明顯資源不足的學校，也能獲得相關條例的支持。此外，也提出以專聘教師和公費生等方式來增加偏遠地區的師資穩定性，希望能吸引更多師資投入偏遠地區學校任教。

這個偏遠地區學校的聖誕節禮物，雖然值得給予肯定，但來得實在有點晚。偏遠地區的師資聘任困難是存在多年的問題，政府長期消極面對，提不出有效對策，加上這些年許多偏遠地區學校面臨廢校問題，使病症每下愈況，如今許多年輕師資寧可留在都市等待代理代課教師機會，也不願意選擇偏遠地區正式教師職務。

新的條例雖然放寬了學校聘任教師和經費編列的限制，但專聘教師的保障條件仍不如正式教師，加上介聘申請門檻提高，想要扭轉年輕師資的觀念並不容易。

看待師資短缺問題，不能一廂情願的拿自己的未來和過去比較，而要擺在整個人才市場的需求和供給來看。在國際競爭的洪流中，年輕人的視野和企圖也不斷被擴大，人才流動的範圍，也早已跨越國境的界線。即便是較保守的教育產業，這幾年從幼兒園到大學，國外政府、名校積極搶人的新聞年年出現，人才外流的現象日趨嚴重。政府若還以閉門造車的觀念來處理師資人才的問題，恐怕是錯估了整個人才市場的趨勢。

良禽擇木而居，雖然教師是具有高度理想性的職業，但沒有足夠現實環境的支撐。政府在制定師資政策時，必須用更宏觀的角度與更務實的制度，否則不僅偏遠地區學校難以留人，整個學校體系也難與其他產業搶人。

（作者為康軒文教集團董事長）

(中國時報)