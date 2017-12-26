麥金路塞爆擺爛 挨轟政策轉彎

2017年12月26日 04:10 中國時報 李其樺 ／基隆報導 ／基隆報導

基隆市政府先前為了改善麥金路交通，曾規畫安樂派出所拆除後，打通安樂路打造外環道路紓解交通，不過該案在市長林右昌上任後以技術有難度為由停擺；市議員秦鉦質疑市府，遇到前朝政策必定「轉彎」，無心改善當地交通。基隆市府交旅處回應，未來安樂派出所拆除後，將規畫迴轉道可有效解決問題。

秦鉦表示，麥金路從安樂路交會點至壯觀社區，有6個路口規畫設計不當，每日上下班車流造成嚴重塞車；原本前基隆市長張通榮任內規畫，拆除安樂派出所後，打通安樂路延伸到樂利二街，打造外環道路紓解麥金路交通問題，結果林右昌上任後以攤販反對為由擱置至今。

秦鉦說，同樣位於安樂區的基金一、二路為通往萬里、金山主要幹道，每逢周末旅客車流量大增造成塞車問題，市府年初辦理會勘要拆除基金一路局部分隔島作為調車道，至今也毫無動靜，質疑市府只要遇到前朝的政策就「轉彎」，無心改善當地交通問題。

對於長庚醫院雖然動工興建停車場，秦鉦認為，不打通安樂路，對改善當地交通成效恐怕有限；市議員俞叁發說，興建停車場對改善麥金路交通多少有幫助，但是醫院沒有規畫接駁車，民眾下車後還是要走很長一段路進醫院看診，建議一併改善。

基隆市府交旅處回應，麥金路外環道由於非計畫道路，加上技術有其難度，現階段已不可行，未來安樂派出所動工拆除後，會規畫2個汽車、1個機車迴轉車道，及人行道設施供民眾使用，可有效改善麥金路交通問題。

至於基金一路改善計畫，已辦理路權移撥，明年將由公總局拆除約基金一路100公尺長分隔島，作為調車道紓解車流。

(中國時報)