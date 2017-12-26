育達餐飲周 台灣特色菜上桌

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中國時報
／桃園報導

桃園平鎮區育達高中餐旅群科25日至29日，舉辦餐飲暨觀光周創意教學活動「轉動兒時的甜蜜回憶」，以台灣5大族群特色美食為主題，包含眷村、客家、原民、新住民、閩南，除了菜色外，會場也有特色布景，讓與會人士彷彿走到另個世界。

校方表示，此次活動推出眷村外省人「一眷鍾情」、客家人「客庄桐年」、原住民「安峇希斗‧樂食饗宴」、新住民「新朋友‧新家人」，以及閩南人「閩南‧伍柒庄腳情」

25日以眷村特色打頭陣，餐旅群科師傅顏卜煒表示，菜色包括經典滷菜、甜豆蹄筋燴海參、鮮香紹興醉雞、經典白鯧米粉、栗栗金元寶、眷村風牛肉湯和鹹香大滷湯、傳統東坡肉與山東饅頭、上海菜飯、酒釀湯圓等，令人垂涎三尺。此外，白鯧米粉的鯧魚必須有頭有尾，象徵有始有終與團圓，「栗栗金元寶」則是將栗子包進水餃裡，祝福賓客家有喜事、財源廣進。

學生徐雅芸負責規畫外場布置，她說，為了有更濃厚的眷村味，大家一起手繪國旗，也把家中收藏的老黑膠唱片、黑白照片帶到學校布置，讓會場更有濃厚的舊時代感。

活動一開始安排往年全民熱衷看棒球的的盛況，學生們也借來卡其色校服，在復古懷舊的場景布置下提供說菜和接待服務。

校長陳錦亮說，餐旅群科師生用心籌備活動，烹調手法及食材運用結合創意思維，透過不同主題的族群美食饗宴，展現辦學成果。

(中國時報)

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