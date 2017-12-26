一中開「城市學」 實地踏場香港

2017年12月26日 04:10 中國時報 林欣儀 ／台中報導 ／台中報導

高中選修課程首度跨向國際！台中一中為提升學生國際視野，特別開設城市學課程，第一座城市選定「香港」，結合歷史、地理與公民等內容，除在課堂上談論香港人文、歷史，更帶著學生實地踏場，走訪百姓公廟、公屋等景點，真正走進庶民生活圈。

提到香港3日自助行程，高一生張憲紘印象最深刻的是香港人「愛併桌」，他笑說，台灣人個性較害羞、不習慣併桌，但併桌在香港是習以為常的事，還能藉此四處認識別人，也由此發現香港人極有人情味。

另名學生蔡秉桓則說，曾在課堂上念過香港的相關情況，知道他們人口稠密、生活步調快，心想應該也是個塞車嚴重的城市，但實際到了香港，發現他們大眾運輸交通很發達，包括地鐵、叮叮車等，且高達7、8成民眾都是搭乘大眾運輸，塞車情況反而不若台灣嚴重。

授課老師李詩偉指出，教育部推動高中選修課程後，許多選修課程多為在地訪查，校內也曾開設「大腳走歷史」選修課，但久了也會出現疲乏，開始思考能否走出台灣，決定以城市做發想，曾考慮到香港、廈門、琉球等地，最後考量香港與台灣同樣經歷過殖民文化、背景相似，決定從香港學開始。

歷史教師陳俞伊表示，課程內容包括該城市歷史發展、地理景觀與政經情況，並帶學生走訪港人開的店、模擬港人生活型態。

(中國時報)