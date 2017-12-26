病患康復 護理之家辦喜事歡送

2017年12月26日 04:10 中國時報 廖肇祥 ／南投報導 ／南投報導

台中榮民總醫院附設護理之家，日前在教堂內以辦喜事方式，為療養3年半住民田志耀辦理歡送會，祝賀他由臥床狀態到恢復行走能力，康復返回原來熟悉的原鄉社區。

39歲田志耀是布農族，育有3子皆未成年。2014年3月腦出血腦膜下血腫，緊急施行腦部手術後仰賴呼吸器維持生命，同年5月轉入台中榮總埔里分院附設護理之家長期療養，初入住時，田志耀意識模糊，身上置入了氣切管、導尿管及鼻胃管，臥床須依賴他人照護，完全無自理能力。

自2015年1月開始，田志耀開始對外界刺激有所回應，在醫護人員及照顧服務員的用心照料下，進行多元密集的復健療程，家人也頻繁的探視，終於成功地拔除鼻胃管及導尿管，在今年10月份移除氣切管，近半年來還參與了社區旅遊及3次回家過夜等相關社區適應活動，進步到可以靠著助行器行動，恢復簡易生活自理能力，成功找回信心，家人也將居家環境重新改造成無障礙空間，歡迎他返家。

中榮埔里分院附設護理之家工作團隊為慶祝田志耀返回社區家園，在機構內教堂舉辦歡送會，同仁將他在機構生活狀況照片錄製成生命故事書，由護理長阮竫育長親手致贈，祝福他重新啟動人生新旅程。田志耀父親含淚表示，曾經以為要失去兒子了，現在讓他再賺回一個兒子，對照護人員的感謝非言語能表達。

(中國時報)