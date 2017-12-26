學人會館落成 科技大老齊賀

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中國時報
／台南報導

台南沙崙綠能科學城正全力推動，交通大學台南校區除光電學院外，也積極籌設智慧綠能學院。因應人才進駐的需求，校方採產學合作模式捐建的研究生宿舍暨學人會館，25日落成啟用時，台灣科技業大老齊聚一堂，宏碁集團創辦人施振榮更看好台南的發展將超越新竹。

昨天的交大學生宿舍暨學人會館落成啟用及捐贈典禮，由施振榮、致茂電子董事長黃欽明、奇景光電董事長吳炳昇、可成科技董事長洪水樹、緯創資通董事長林憲銘、漢民科技總經理許金榮等科技業大老及台南市代理市長李孟諺等人，一起揭開紀念碑。

交通大學校長張懋中指出，新大樓斥資2.5億元興建，在研究生宿舍有300間單人套房，學人會館有19間單人套房、10間雙人套房及3間家庭房，全區共348個床位。鑑於經費由校友及企業界捐助，因此分別命名奇景館、可成館、緯創館、漢民館、致茂館，做為永遠的精神文化資產。

張懋中還說，交大是沙崙綠能科學城第1個進駐的單位，台南校區於2009年「奇美樓」落成後，除設立光電學院培育英才，也一路見證台南沙崙的興起，不僅是綠能科學城發展的重要合作夥伴，配合園區發展需要，目前更全力籌設智慧綠能學院，希望帶動強化台南產學研聚落的綜效。

施振榮則強調，台南沙崙不僅正發展綠能科學城，中研院、工研院也即將進駐。

(中國時報)

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