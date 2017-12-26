執政無能 鬥爭無所不能

2017年12月26日 04:10 中國時報 桑品載

內政部對辜嚴倬雲所領導的婦聯會採「斬立決」措施，摘掉她的主委頭銜，並立即召開臨時常委會，選出了新主委。

90多歲的辜嚴倬雲，不接受政府「行政契約」，關鍵不在這個組織的功能，因為她曾多次表示，婦聯會必須隨著時代變遷而不斷調整更新，意味她並不反對轉型，她的抗拒是因內政部在為民進黨作打手，將婦聯會視為「國民黨附隨組織」，藉「轉型正義」之名，必除之而後快。

蔡英文執政後即成立「不當黨產委員會」，不諱言打擊對象是國民黨，接著，救國團和婦聯會等團體就名列「附隨組織」。之後，民進黨推動所謂「轉型正義」，將婦聯會等組織當作「不正義」而必須「轉型」的標靶。這是「消滅國民黨」大戰略下的三部曲。

在婦聯會改選主委當日，辜老太太獲知大勢已去，發表書面聲明：「婦聯會知道接受了政府的條件，就可以免於被汙衊攻擊，但是這樣就成了不正當轉型正義的幫凶。婦聯會可以被解散，解散不了的是良知和歷史。」

辜嚴倬雲是站在歷史高度來看待她一生參與的這個組織；國民黨政府遷台後，婦聯會的歷史起步，是協助政府勞軍、照顧軍眷生活，其時主委蔣宋美齡還辦過學校，經費大多來自民間資助，和軍人之友社關係密切。從那時的歷史來看，說它是「國民黨附隨組織」，並不為過。

同樣回到歷史的那時期，所謂「民間組織」多數與國民黨有著直接或間接關係，如上述「軍友社」便是。救國團原名「中國青年反共抗俄救國團」，吸收青年學生成為團員，顧名思義便知是「國民黨附隨組織」。重要公私企業及媒體都設有國民黨黨部，軍隊亦然。

黨國不分，強化了台灣對抗中共的實力，但也停滯了民主化腳步。然而，批評歷史事件，應將事件置於當時的歷史背景中，固然可要求組織或團體隨著時代的變遷調整腳步，但不能以現在的價值觀去評斷它，否則，文天祥和岳飛也不合「轉型正義」條件，歷代被稱為英主的有誰實施過民主？

民進黨將兩蔣統治台灣稱為「威權統治」，她在不得不承認中華民國的被動形勢下，只接受1949年後的中華民國，甚至是台灣實施直接民主後的中華民國，將自己從這個國家中抽離，使中華民國台灣化，或稱「中華民國是台灣」。這是基於她台獨主張的需要，藉「不當黨產」、「轉型正義」手段欲使國民黨受台灣人民唾棄，俾有利於她的「永續執政」。

辜嚴倬雲不甘婦聯會歷史遭汙衊，在她的去職聲明中宣示：「一定不忘初衷，將鼓起勇氣，奮鬥到底。」她90多歲了，辜家無人從政，她更不缺錢，所以沒有圖私利的痕跡。她不屈服、不就範，聲音雖微弱，也挽回不了婦聯會命運，但大義凜然，令人感動。

民進黨不因婦聯會改組而後已，黨產會已宣布緊接著將討論婦聯會是否為「國民黨附隨組織」。黨產會究竟何意？它早就被你們認為是國民黨附隨組織了，早被視為轉型正義對象了，莫非還要「鞭屍」嗎？以顯示民進黨多麼「正義」、婦聯會多麼「萬惡」嗎？

民進黨掌權後，執政無能，但排除異己、打擊國民黨卻無所不能，故可斷言，如婦聯會一樣下場的「國民黨附隨組織」及個人，會不斷出現，對馬英九的三中案，亦當如是觀。（作者為自由作家）

(中國時報)