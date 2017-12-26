美國稅改對台灣的啟示

2017年12月26日 04:10 中國時報 林祖嘉

日前，美國國會終於通過川普總統提出的稅改方案，由於這一次稅改的幅度可能是過去30年來最大的一次，尤其是在企業所得稅方面，因此全世界各國都非常關注美國這一次稅改的內容。而同時，台灣也正在推動稅改，其中有些地方與美國相似，但也有些地方不同，我們可以對於兩地的稅改加以比較，看看美國稅改對於台灣稅改是否有些啟發的作用。

美國這一次稅改的內容和幅度都很大，其中有幾個最值得吾人關注的地方：第一，企業所得稅由原先的35%大幅下降到21%。以前大都只有小國會如此降稅以吸引國（內）外投資，但是現在美國也如此降稅，不但會提高美國企業的投資意願，也會大幅吸引外國企業去美國投資，對於美國的經濟是有利的。但是，因為大量的國際企業可能會轉向美國投資，對於其他國家則會產生不利的影響。第二，個人所得稅最高級距由39.6%下降到37%，本來要降到35%，現在調為37%，但仍然對富人有利。

第三，提高扣除額，同時去除寬減額，但是對於一般家庭仍然有部分省稅的效果。第四，刪除強制保險的部分，使得歐巴馬健保不再有效。這是較為可惜的部分，因為保險最重要的就是應該讓更多人參與，以達到風險分攤的目的，現在取消此一強制效果後，醫療保險又將成為許多美國人的夢魘。

至於稅改對於美國經濟的效果可分成兩部分來看，短期內可以吸引內外資投資並增加民間消費，達到刺激經濟的效果。然而，由於美國的失業率已經降到4.1%的低水準，顯示美國現在的景氣是不錯的，因此稅改的刺激可能會出現排擠效果，所以我們認為應該無法達到川普預期提升美國經濟成長率到6%的效果。再從長期來看，則必需付出相當的代價，一方面10年內美國的稅損預計將達到1.5兆美元；另一方面，由於這次稅改主要對於企業和富人較有利，因此，長期下來很可能造成所得分配更為惡化。

至於美國稅改對於台灣可能的影響有利有弊，不利的方面主要在於台灣可能會有更多大企業赴美投資，而減少在台灣的投資。尤其是台灣稅改要把企業所得稅從17%提高到20%，與美國相去無幾；另外，我們的企業還要繳5%的保留盈餘稅，更是不利。而且，如果生產鏈也都移過去美國，對於台灣產業結構也會產生不利的影響。

不過，可能在短期內也會有一些有利的效果，因為美國經濟提升，會增加消費與進口，對於台灣的出口可能會有一些幫助。

從美國此次稅改的主要內容來看，大致上仍然維持共和黨的傳統精神，即較小規模的政府、對企業有利，以及民眾應該多靠自己（例如保險的部分）等。雖然這符合自由經濟的精神，但是從現在世人皆對於所得分配惡化的反感來看，此種對於富人有利的稅改能得到多少人的支持仍有待觀察。

相較之下，台灣稅改提高免稅額及寬減額，對於大多數納稅人有利，這樣稅改的方向應該較能為多數人接受。不過，把企業所得稅由17%提高到20%，未來對於吸引國內外投資可能會有負面影響。另外，台灣稅改中也有一個大問題，就是把股利所得稅分離課稅，最高稅率為26%，這對於少數大股東非常有利，也是最受人質疑的地方。其實這次稅改已經把所得稅最高稅率由45%調降到40%，適用最高所得稅率的富人已可受惠，是否還需要再實施股票所得的分離課稅制度，值得再商榷。（作者為國立政治大學經濟系教授）

(中國時報)