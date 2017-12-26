小英還要想到什麼時候

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中國時報

蔡英文總統日前跟財經媒體記者茶敘時感慨，為什麼台灣留不住人才與資金？她認為起薪低是人才外流的重要因素，因此必須要慢慢拉高勞工最低薪資，「3萬元是我的夢想。」

蔡英文說，明年施政的重點是穩定總體經濟。然而，她說：「明年雖然不會比今年好，但整體來看還算是穩定。」這話不禁令人聯想到她說兩岸政策是「維持現狀」，但實則兩岸關係是呈現倒退，因此她對明年景氣的預估，難免會讓人感覺剉剉的，所謂不進則退，穩定也者恐怕只是經濟趨緩的遁詞。

事實上，根據各國際機構陸續發布的2018年經濟成長率預估數值，台灣在亞洲開發中國家都是敬陪末座；昔日同為亞洲4小龍的星港韓，或甚至後進的5小虎泰越馬菲印尼就不用說了，如今台灣的經濟成長率其實已到了連哈薩克都不如的局面。

面對如此難看的經濟展望，人民想知道的是蔡英文的解方。可惜的是，她談的卻是一廂情願的夢想。蔡英文已經上台了，現在的她可不是在競選、發表政見，怎麼還只能談願景？蔡英文的責任不是告訴人民她的夢想是讓最低薪資提升到3萬元，而是要說明政府會運用什麼樣的政策，達到提高最低薪資的目標。

蔡英文說，鼓勵民間消費與帶頭推動公共工程，是政府提振景氣的2大手段，這是總體經濟的ABC，卑之無甚高論，重點還是政府要怎麼做？然而，觀察蔡英文上台後大砍公教年金、強推一例一休造成資方經營困難以及勞方收入減少，甚至帶動物價上漲，民間信心被整得七葷八素，消費力當然只減不增。現在蔡英文談「刺激內需蓬勃發展」，就算不是為時已晚，也是狗吠火車，風涼話罷了。

她的作為與願望，根本就是背道而馳。

回應蔡英文的談話，中小企業說得好，人親土親，誰都想留在家鄉奮鬥，因此，如果不是不得已，沒有人會想要出走；蔡英文是不是真的搞得清楚：為什麼台灣的人才和資金會外移？或者，要怎麼做才能把人才和資金留下來？

當美國通過史上最大規模的稅改方案時，對未來資金轉向的挑戰似乎仍渾然未覺的蔡英文，還在誇誇其談提升資產管理能力才能讓台灣吸引資金；當全球經濟走向以創新力和科技力為主的競爭格局時，蔡英文還不斷糾纏在「環保、社福和經濟並非互相對立」這麼「古典」的議題裡，說明執政者無法把經濟的餅做大，才會陷台灣不同部門於零和遊戲的困局裡。

質言之，蔡英文沒有能力帶領台灣經濟翻過新的扉頁。

執政20個月後，蔡英文面對媒體，竟好意思說，她一直在「思考」如何讓資金和人才都能留在台灣。不知道蔡英文還要思考多久？歲月不待人，人才和資金也是！（作者為資深媒體人）

(中國時報)

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