賴神別再讓耶誕老公公霾怨

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中國時報
彭啟明

今年台灣的耶誕節，不少小朋友可能很失望，因為耶誕老公公受到霧霾影響，能見度差，一直迷路，雖然預測上會有影響，但過於輕忽，導致禮物趕送不及…。

無獨有偶，不少住在北京的台商卻傳來近期APEC藍的清新空氣照片，好像對岸空氣越來越好，台灣越來越差。

台灣的空氣到底是越來越好，還是越來越差？從官方的數字來看，的確在懸浮微粒年平均值或極端汙染日數是逐漸地遞減，不過隨著民眾意識提升，原來過去以為的霧竟然是一種有汙染的霾，忍受程度降低及全民關注的增加，政府的作為無法獲得民眾認同，普遍覺得空氣越來越差。

空氣汙染的成因，非單純地可以區分境內與境外。當我們指責對岸在東北季風時對我們影響很大，而我們的風場下游國家，也會抱怨我們對他們的輸送。有的人拿地面風向來斷定這是哪家工廠傳到哪個縣市，甚至將每天的汙染物濃度有多少，馬上歸類於某個火力電廠排放源，但其實細懸浮微粒很多情況是二次汙染來源，到底誰與誰的交互作用下產生新的汙染，我們可能都不大清楚。甚至台灣特殊的高溼度環境，霧與霾如何相互影響，以及強勁東北季風下海水飛沫也都可能造成懸浮微粒粒子增多，還有本土細懸浮微粒對國人健康的實質影響都須經過評估。

世界各國因氣候特徵及排放源的差異，霧霾的條件都是很特殊的，以對岸為例，他們的科學家認為燃煤、汽車排放與揚塵等，還有很多其他因素造成空汙，所以大陸總理李克強在今年強調，「現在霧霾研究主要溯源到一次排放，對二次排放的一些機理還沒有研究清楚。將設立特別預算，把霧霾二次形成的道理搞清楚，運用科學方式來治理。」在全球許多國家空汙治理上都有類似情形，解決一個，另外一個汙染衍生物又來，因此要在科學上獲得大家的共識，推動才有效益。

從目前環保署告知民眾的，造成汙染物的來源有很多，因此要全面推動減量，顯然政府還無法釐清到底做哪些工作是最有效的，如何管考讓民眾有感，做最有效益的改善評估，在空汙政策的數據治理上，也無法讓各界很透明公開地知道。上周賴揆拍板通過的紅害減半大作戰，如果比較14+N，或是過去國民黨推動的政策，幾乎大同小異，同樣一群思維的文官，雖有方向與口號，但實際治理上幾乎要靠地方落實，民眾信心普遍仍不足。

建議賴揆應釐清：「只要燃煤電廠降載、關燃煤電廠、啟動核電廠，空氣就會好？」、「把國營事業排放成為全世界最嚴標準，空氣就會好」等似是而非的觀念，回歸數據治理。而且要讓大家知道，在這島上每個人、每家企業都是台灣空氣汙染的貢獻者，必須要一起改變生活型態，例如在交通擁擠區畫設低排放區，限制高汙染車輛或老舊車輛通行，確保民眾暴露風險的降低。全民要有一起減量的決心，用專業科學、數據及民眾參與來產生決策行動力，莫只讓數據成為政府宣導的工具。

（作者為天氣風險管理公司總經理）

(中國時報)

小英還要想到什麼時候 防制空汙 還在畫餅

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