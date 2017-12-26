2017年12月26日 04:10 中國時報 謝英士、高思齊

行政院長賴清德日前提出「空氣汙染防制行動方案」，包括仿效法國、英國的燃油車退場機制，看似噱頭十足，但卻不受國民期待，原因如下:

一、賴揆說2030年公務車全面電動化。台灣公務車預算1年10億。根據2011年統計，政府擁有3.7萬輛公務車，同年全美購買或租賃的公務車是24萬輛，小小台灣公務車數量是美國的1成5。以全台34萬公務員計算，相當於每9人配1台車，但多數公務員一整天不會離開辦公室，真的有需要養這麼多車？加上前瞻計畫積極發展大眾運輸，何不趁此機會鼓勵公務員多搭乘大眾交通工具？建議賴揆先提出公務車減量方案，人民才會有感。更何況目前電動汽車樣式有限，能不能依照「官等」分等級，買到與官位相襯的車輛，還是個問題。

二、賴揆說2035年禁售燃油機車、2040年禁售燃油汽車。這是一項17年與22年後的政策，賴揆的眼光一下子放得好遠。但禁售也不代表禁止上路，以台灣人節儉性格，真正淘汰還要再加上10年，這都已經是2050年的事了，賴揆難道是在告訴人民，移動汙染源要到2050年才會有所改善，無怪乎大家聽聽就算了。

如果賴揆真有心減少空汙「立即」的危害，就應該學學新加坡，直接宣布明年起私人車輛的增長為「零」。多麼霸氣的政策，這是考量人民生活品質與國土面積的唯一正解，事在人為。但台灣從來沒有勇氣「想像」這樣的方案，什麼都要妥協，當然只能任由空氣惡化。前瞻計畫蓋這麼多輕軌，最終也只是餵飽地方諸侯與廠商的荷包而已，沒有任何環境意義。

三、學英、法禁售燃油車，卻忘了看他們的能源配套政策。有鑑於燃煤帶來「無可避免」的空汙與暖化問題，200年前帶動工業革命的英國已經承諾2020年起不會興建新的燃煤電廠。與此同時，台電則宣布未來10年要新增2147萬瓩新火力機組，估計2028年建置完成後，新增機組每年將因此增加2150萬噸排碳、180萬噸空汙量。

而法國更不用說，核能占比87.5%，跟非核家園的台灣豈可類比？賴揆盲目提出仿效英、法的政策，但卻是建立在最骯髒的「煤電」基礎上，使用髒電的電動車，真的能帶給台灣乾淨空氣的未來？抑或是加深地區間的「空氣不正義」而已？

賴院長提出的空汙行動方案，還只是畫餅充飢的階段，太多妥協、太多供電優先思維，既不像英國這樣，跟台灣同樣有《氣候變遷法》，但是敢說什麼時候開始不要燃煤，然後政策跟上來，就據以執行；也不可能像法國一樣，擁抱核能，擁抱乾淨的天空。號稱執行力內閣的賴揆，提出這種蒼白虛無的方案，會不會覺得不好意思？（作者謝英士為環境品質文教基金會董事長、高思齊為研究員）

(中國時報)